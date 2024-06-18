Самые опасные породы кошек: дети в особой опасности

Эксперты назвали самые опасные породы кошек

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не все хозяева ответственно подходят к выбору домашних животных: особо легкомысленные люди могут завести кота, который будет представлять реальную угрозу.

Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кошка — это не только милое создание, дарящее нам тепло и ласку. У некоторых пород есть особенности характера, которые нельзя игнорировать. Перед тем как завести питомца, тщательно изучите специфику породы.

Особенно внимательно стоит подходить к выбору кошки, если у вас есть дети — некоторые породы не переносят детей.

Список самых опасных пород кошек в мире:

Сиамская кошка. О гордом нраве этих красавиц известно многим. Эти кошки обидчивы и мстительны, они обладают отличной памятью на обидчиков. Если сиамская кошка затаит на вас злобу, вы рискуете ходить в царапинах.

Манул. Формально это домашняя порода, но если кошка почувствует угрозу, она атакует без колебаний. Её клыки и когти крупнее, чем у обычных кошек.

Чаузи. Красивая и опасная кошка-гибрид с болотной рысью. Чтобы не провоцировать её агрессию, ей нужно давать возможность тратить энергию. Также чаузи не переносит замкнутые пространства и может наводить там хаос.

Стоун кугуар. Возможно, самая опасная из всех кошек. Стоун кугуар — гибрид камышового кота, обладающий агрессивным нравом. Ни в коем случае не заводите её в семьях с детьми: она считает детей своими соперниками.

Камышовый кот. Изначально это плохая идея. Камышовый кот — дикое животное весом около 14 кг с соответствующими размерами клыков и когтей. Некоторые заводчики утверждают, что они домашние, но заводить такого кота дома не стоит, если вы дорожите здоровьем членов своей семьи.

Саванна. Верная и преданная кошка, гибрид африканского сервала, не представляет угрозы для своих хозяев. Однако ваши гости должны быть осторожны — саванна агрессивна по отношению к незнакомцам.

Мэйн-кун. Этот красавец не опасен благодаря своему покладистому характеру. Но его размеры могут стать причиной серьёзных повреждений во время игры.

Абиссинская кошка. Прекрасное, активное и любопытное животное. Однако, если ей не уделять внимания, она может затаить обиду и напасть на хозяина в самый неожиданный момент.