Ошибается каждый первый "знаток": как ухаживать за собакой

Кинологи ответили, как ухаживать за собакой

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы решили завести собаку, помните, что это весьма ответственное решение.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Собака требует особого ухода. Опытные собаководы поделились основными аспектами, на которые нужно обратить внимание, прежде чем привести питомца в дом.

Кормление

Собаку не следует кормить домашней едой, а тем более угощать сладостями. Оптимальное питание для животного — специализированный корм и лакомства. Лучше всего приучать собаку к такому рациону с самого детства.

Выгул

Выгул собак крупных пород необходим два раза в день. Если у вас маленькая собачка, ей не требуется длительная прогулка. Обычно такие собаки просятся домой уже через 5-10 минут.

Дрессировка

Дрессировать собаку обязательно. Этим можно заниматься самостоятельно или с помощью специалиста. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться к профессионалу, особенно если у вас крупная собака.

Ветеринарный контроль и гигиена

Каждой собаке требуется регулярный осмотр у ветеринара. У животного должен быть ветеринарный паспорт с отметками обо всех прививках. Кроме того, рекомендуется посещать ветеринарную клинику для планового осмотра раз в полгода.