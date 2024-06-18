Ошибается каждый первый "знаток": как ухаживать за собакой

Если вы решили завести собаку, помните, что это весьма ответственное решение.
Собака требует особого ухода. Опытные собаководы поделились основными аспектами, на которые нужно обратить внимание, прежде чем привести питомца в дом.
Кормление
Собаку не следует кормить домашней едой, а тем более угощать сладостями. Оптимальное питание для животного — специализированный корм и лакомства. Лучше всего приучать собаку к такому рациону с самого детства.
Выгул
Выгул собак крупных пород необходим два раза в день. Если у вас маленькая собачка, ей не требуется длительная прогулка. Обычно такие собаки просятся домой уже через 5-10 минут.
Дрессировка
Дрессировать собаку обязательно. Этим можно заниматься самостоятельно или с помощью специалиста. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться к профессионалу, особенно если у вас крупная собака.
Ветеринарный контроль и гигиена
Каждой собаке требуется регулярный осмотр у ветеринара. У животного должен быть ветеринарный паспорт с отметками обо всех прививках. Кроме того, рекомендуется посещать ветеринарную клинику для планового осмотра раз в полгода.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.