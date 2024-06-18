К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет

Стало известно, что к животным нельзя относиться как к людям

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для владельцев собак и кошек их питомцы со временем становятся полноправными членами семьи.

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Некоторые хозяева настолько любят своих любимцев, что постоянно обнимают и целуют их. Вероятно, вы не раз сталкивались с подобными ситуациями в жизни.

Однако ученые из Каледонского университета Глазго предупреждают любвеобильных владельцев домашних животных. Они заявляют, что проявлять чрезмерную нежность по отношению к собакам и кошкам категорически не рекомендуется.

Причина в том, что тесный контакт с питомцами может быть опасен для здоровья. К такому выводу ученые пришли в результате проведенного исследования. Также не следует позволять животным облизывать ваши тарелки.