К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет

Для владельцев собак и кошек их питомцы со временем становятся полноправными членами семьи.
Некоторые хозяева настолько любят своих любимцев, что постоянно обнимают и целуют их. Вероятно, вы не раз сталкивались с подобными ситуациями в жизни.
Однако ученые из Каледонского университета Глазго предупреждают любвеобильных владельцев домашних животных. Они заявляют, что проявлять чрезмерную нежность по отношению к собакам и кошкам категорически не рекомендуется.
Причина в том, что тесный контакт с питомцами может быть опасен для здоровья. К такому выводу ученые пришли в результате проведенного исследования. Также не следует позволять животным облизывать ваши тарелки.
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