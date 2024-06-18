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Домашняя еда убивает кошек: не вздумайте давать ее своему питомцу

Ветеринары заявили, что домашняя еда убивает кошек

Зоосфера » Кошки

Научные сотрудники из Университета Калифорнии сообщили, что домашняя еда может быть вредной для питомцев.

Ветеринары заявили, что домашняя еда убивает кошек
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Они проанализировали около 140 рецептов приготовления кормов для кошек, доступных в интернете.

Цель исследования состояла в том, чтобы выявить отклонения от норм, установленных Национальным исследовательским советом для удовлетворения пищевых потребностей кошек.

В результате исследования выяснилось, что около 7 % рецептов содержат лук и чеснок, которые являются опасными для здоровья кошек из-за содержащихся в них токсинов.

Кроме того, многие рецепты включают сырое мясо, которое может быть заражено бактериями или паразитами, а также в домашних рецептах часто не хватает важных витаминов и микроэлементов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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