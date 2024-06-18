Домашняя еда убивает кошек: не вздумайте давать ее своему питомцу

Научные сотрудники из Университета Калифорнии сообщили, что домашняя еда может быть вредной для питомцев.
Они проанализировали около 140 рецептов приготовления кормов для кошек, доступных в интернете.
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить отклонения от норм, установленных Национальным исследовательским советом для удовлетворения пищевых потребностей кошек.
В результате исследования выяснилось, что около 7 % рецептов содержат лук и чеснок, которые являются опасными для здоровья кошек из-за содержащихся в них токсинов.
Кроме того, многие рецепты включают сырое мясо, которое может быть заражено бактериями или паразитами, а также в домашних рецептах часто не хватает важных витаминов и микроэлементов.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.