Домашняя еда убивает кошек: не вздумайте давать ее своему питомцу

Ветеринары заявили, что домашняя еда убивает кошек

Научные сотрудники из Университета Калифорнии сообщили, что домашняя еда может быть вредной для питомцев.

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Они проанализировали около 140 рецептов приготовления кормов для кошек, доступных в интернете.

Цель исследования состояла в том, чтобы выявить отклонения от норм, установленных Национальным исследовательским советом для удовлетворения пищевых потребностей кошек.

В результате исследования выяснилось, что около 7 % рецептов содержат лук и чеснок, которые являются опасными для здоровья кошек из-за содержащихся в них токсинов.

Кроме того, многие рецепты включают сырое мясо, которое может быть заражено бактериями или паразитами, а также в домашних рецептах часто не хватает важных витаминов и микроэлементов.