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Эти команды должна знать каждая собака: советы кинологов

Кинологи назвали команды, которые должна знать собака

2:13
Зоосфера » Собаки

Без базовой дрессировки не обходится ни одна собака.

Кинологи назвали команды, которые должна знать собака
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если не контролировать поведение питомца, даже самый добродушный пес может напугать людей или оказаться в неприятной ситуации.

Конечно, лучше всего пройти курс дрессировки у профессиональных кинологов, приобретая питомца. Однако при желании можно натренировать собаку самостоятельно. Главное — заниматься регулярно.

Вот три основные команды, которые необходимо разучить с вашим питомцем.

"Рядом"

Эта команда особенно важна для крупных собак. Она заключается в том, чтобы пес шел (или стоял) рядом с хозяином на поводке или без него. Небольших собак также стоит обучить этой команде, чтобы они не тянули поводок, пережимая себе горло, и держались рядом при виде других собак. Начинайте дрессировку на коротком поводке. Возьмите его в левую руку у ошейника, а правой держите свободный конец.

Дайте команду: "Рядом!" и идите вперед. Всякий раз, когда пес пытается обогнать вас или отойти в сторону, слегка дерните поводок на себя и повторите команду.

Когда собака начнет выполнять команду, погладьте ее и дайте лакомство, при этом говоря: "Молодец, рядом!"

"Ко мне"

Собака должна подходить к хозяину по первому требованию. Эту команду также отрабатывают на поводке. Отпустите питомца погулять, ослабив поводок. Когда он отойдет на максимально возможное расстояние, позовите его командой "Ко мне!". Можно показать ему угощение и немного потянуть поводок на себя.

"Фу"

Эта команда запрещает собаке выполнять нежелательные действия. При ее отработке можно использовать наказание в виде рывка поводка или легкого, но ощутимого шлепка по крупу (не рукой, а, например, свернутой газетой).

Команду следует отрабатывать в реальных обстоятельствах, когда собака пытается подобрать что-либо с земли или подойти к прохожему. В этом случае нужно дернуть за поводок и скомандовать "Фу!". При выполнении команды похвалите собаку и наградите лакомством.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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