Домашние кошки зависят от вас: их старания разбиты в пух и прах

Учёные развенчали мифы о независимости домашних кошек

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Учёные из Университета Орегона провели обширные исследования, посвященные независимости кошек, и результаты этих исследований несомненно порадуют любителей пушистых питомцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Jörg Hellwig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оказывается, кошки вовсе не так независимы, как принято считать; это распространенное мнение оказалось мифом.

Известно, что в древнем Египте кошек почитали как священных животных, связанных с богиней Баст, которая даровала им магические способности.

Сегодня магическое обаяние кошек уже не воспринимается всерьез, но их охотничьи навыки по-прежнему полезны для защиты продовольственных складов от мышей и крыс.

После многочисленных экспериментов ученым удалось выяснить истинные намерения кошек и доказать, что для них человек играет первостепенную роль.

Зоологи отмечают, что на самом деле коты воспринимают своих хозяев как суррогатных матерей или родственных существ, обладающих добрым сердцем и заботящихся о них.

Психологи, специализирующиеся на поведении кошек, подчеркивают, что для этих животных человек является целым миром, особенно для домашних кошек. Поэтому они стараются лечить своих хозяев, улучшать их настроение и гармонизировать их энергетическое поле.