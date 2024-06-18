Учёные из Университета Орегона провели обширные исследования, посвященные независимости кошек, и результаты этих исследований несомненно порадуют любителей пушистых питомцев.
Оказывается, кошки вовсе не так независимы, как принято считать; это распространенное мнение оказалось мифом.
Известно, что в древнем Египте кошек почитали как священных животных, связанных с богиней Баст, которая даровала им магические способности.
Сегодня магическое обаяние кошек уже не воспринимается всерьез, но их охотничьи навыки по-прежнему полезны для защиты продовольственных складов от мышей и крыс.
После многочисленных экспериментов ученым удалось выяснить истинные намерения кошек и доказать, что для них человек играет первостепенную роль.
Зоологи отмечают, что на самом деле коты воспринимают своих хозяев как суррогатных матерей или родственных существ, обладающих добрым сердцем и заботящихся о них.
Психологи, специализирующиеся на поведении кошек, подчеркивают, что для этих животных человек является целым миром, особенно для домашних кошек. Поэтому они стараются лечить своих хозяев, улучшать их настроение и гармонизировать их энергетическое поле.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.