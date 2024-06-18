Как кошка влияет на здоровье хозяина: заявление учёных

Стало известно, как кошка влияет на здоровье хозяина

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как оказалось, поведение человека может существенно влиять на поведение его любимого питомца. Об этом сообщили ученые из британского Университета Линкольна, установившие связь между котами и их владельцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кошки, подобно людям, проживая долгое время в окружении одного и того же характера, начинают перенимать его черты и даже пытаются подражать.

В исследовании приняли участие более 3,3 тысячи питомцев и их хозяев.

По утверждению зоологов, кошки, как дети, перенимают от своих "родителей" поведение, привычки, страхи и особенности реакции на ситуации.

Например, если хозяин общительный и доброжелательный, его питомец также будет тепло относиться к гостям, копируя его поведение. Стоит отметить, что у тревожных людей кошки чаще страдают от лишнего веса, так как они также подвержены стрессу и переедают.

Спокойствие и позитивный настрой человека делают питомца ласковым и послушным.