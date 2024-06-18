Как кошка влияет на здоровье хозяина: заявление учёных

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Стало известно, как кошка влияет на здоровье хозяина

1:04
Зоосфера » Кошки

Как оказалось, поведение человека может существенно влиять на поведение его любимого питомца. Об этом сообщили ученые из британского Университета Линкольна, установившие связь между котами и их владельцами.

Стало известно, как кошка влияет на здоровье хозяина
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кошки, подобно людям, проживая долгое время в окружении одного и того же характера, начинают перенимать его черты и даже пытаются подражать.

В исследовании приняли участие более 3,3 тысячи питомцев и их хозяев.

По утверждению зоологов, кошки, как дети, перенимают от своих "родителей" поведение, привычки, страхи и особенности реакции на ситуации.

Например, если хозяин общительный и доброжелательный, его питомец также будет тепло относиться к гостям, копируя его поведение. Стоит отметить, что у тревожных людей кошки чаще страдают от лишнего веса, так как они также подвержены стрессу и переедают.

Спокойствие и позитивный настрой человека делают питомца ласковым и послушным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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