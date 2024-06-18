Как выбрать кличку и не разочаровать собаку: самое первое важное решение

Кинологи рассказали, как выбрать кличку питомцу

3:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выбор имени для вашего питомца может быть волнующим и сложным процессом, особенно если вы делаете это вместе с партнером или родителями. Однако это касается только тех случаев, когда ваша собака не является породистой и не состоит в каком-либо клубе. Породистые собаки обычно уже имеют заранее установленные имена, которые, как правило, состоят из 5-6 слов.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Независимо от того, породистая у вас собака или дворняжка, кинологи разработали несколько правил, которые помогут выбрать хорошее имя для вашего пушистого друга.

Не спешите с выбором имени

Не стоит торопиться с выбором клички. Находясь под воздействием сильных эмоций, вы можете выбрать первое попавшееся имя, которое вам потом не понравится. Через месяц вы можете захотеть его сменить, что вызовет путаницу у щенка. Представьте, если вашего ребенка зовут Вася, но через пять лет вы решите назвать его Педро. Лучше подождите пару-тройку дней, понаблюдайте за щенком и постарайтесь выбрать кличку, которая соответствует его характеру или индивидуальным особенностям.

Учитывайте смысл имени

Важно подбирать имя с умом: как назовете, так себя и будет вести ваш четвероногий друг. Зоопсихологи выяснили, что существует прямая связь между именем и основными чертами характера собаки. Например, собаки с кличками Цезарь или Тайфун могут обладать величественными и непослушными характерами, а собака с именем Найда будет доброй и покладистой. Интернет может помочь вам найти множество вариантов имен с различными значениями.

Выбирайте кличку в зависимости от предназначения

Многие зоологи считают, что кличку нужно подбирать, исходя из предназначения собаки. Если собака будет охотничьей, то и имя должно быть созвучно с охотой. Имя должно легко произноситься, содержать 2-3 гласных буквы для того, чтобы пса можно было позвать на расстоянии. Спокойная кличка подойдет для собаки-компаньона, агрессивное имя — для собаки с соответствующим характером.

Не используйте человеческие имена

Многие собаководы считают, что давать собаке человеческое имя — это неуважение к животному и дурной тон. Представьте, как неудобно будет кричать: "Игорь, фас! Игорь, возьми мячик!" в парке, где рядом играет человек с таким именем. Если уж очень хочется дать питомцу человеческое имя, предпочтите иностранные, например, английские, японские или китайские.

Не называйте в честь другого животного

Каждому псу — своя кличка. Возможно, вашему новому питомцу не подойдёт имя Рекс из-за его темперамента. Кроме того, вы подсознательно будете ожидать от нового питомца тех же качеств, что и от предыдущего, что неправильно. Каждый хвостик уникален и имеет свои особенности.

Если не можете выбрать имя

Если у вас есть несколько подходящих имен и вы не можете определиться, попробуйте следующее: в спокойной обстановке, без отвлекающих факторов, называйте выбранные имена спокойным голосом и наблюдайте за реакцией питомца. Щенок сам откликнется на своё имя. Зоологи считают, что это самый достоверный способ выбора имени.

Помните, что собаку можно называть в любом возрасте. Даже если вы взяли старую собаку из приюта, не бойтесь дать ей новое имя — ведь у неё теперь новая жизнь и новый любящий дом.