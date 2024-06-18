Почему кошки любят спать на хозяевах: ответ найден

Эксперты ответили, почему кошки любят спать на хозяевах

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наверное, каждый любитель кошек хоть раз задумывался о том, почему их питомцы периодически предпочитают спать на их животе, ногах или лице. Сегодня обсудим три теории, которые прекрасно описывают и объясняют этот феномен. Выбирайте ту, которая вам понравится больше.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вариант первый — температурно-энергетическо-целительный. Начнем с интересного: вы знали, что существует целительная практика, называемая фелинотерапией — лечение кошками?

Согласно этому методу, мурлыка просто должен провести с вами время и лечь на пораженный участок тела, чтобы всё прошло.

Если же рассуждать с научной точки зрения, то температура тела кошек в среднем составляет 38,6 °C, поэтому они потребляют много тепла. Это объясняет их любовь к солнечным лучам и батареям. Тело человека также вырабатывает много тепла, особенно голова, конечности и место, которое болит.

И именно на этих местах обожают спать пушистики.

Вариант второй — ароматный. Не поверите, но большинство кошек обожают запах волос своего хозяина. Возможно, вы замечали, как кот начинает лизать волосы или постоянно их нюхает, особенно если это волосы женщины.

Коты оказываются настоящими токсикоманами, поскольку питают ненормальную страсть к шампуням, бальзамам, кремам и другим химическим запахам.

Однако, не стоит умиляться вашему питомцу: облизывая ваши волосы, он рискует занести инфекцию, от которой вам придется его долго лечить.

Вариант третий — сентиментальный. Ваш питомец просто любит вас и обожает проводить с вами время, когда вы его гладите или играете с ним.

Так ваш хвостик выражает свою любовь, особенно если он у вас ручной и добрый.

Есть и те, кто не отпускает хозяина после возвращения с работы. У животных есть чувства, и поскольку они не могут их выражать словами, то показывают их так, как умеют.

Как бы там ни было, можно с уверенностью сказать, что, когда ваш любимый питомец рядом с вами, это успокаивает и поднимает настроение.

Да, иногда приходится сидеть несколько часов не двигаясь, чтобы не потревожить сон усатой королевы, но согнать её ведь нет никакого желания.