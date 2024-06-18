Они не умеют лаять: эти породы собак тише воды и ниже травы

Животные, как и люди, могут быть болтливыми или молчунами. Среди собак также встречаются молчуны, чьего лая вы никогда не услышите, ни радостного, ни тревожного.
С одной стороны, это имеет свои плюсы, например, соседи не будут просыпаться ночью от шума.
Иногда людям приходится дрессировать своих питомцев, особенно в крупных городах, чтобы те вели себя тихо, пока хозяева на работе. Некоторые даже специально заводят собак, которые лают мало.
Сегодня мы расскажем о пяти породах собак, которые почти не лают.
Басенджи
Басенджи возглавляет этот список, так как вообще не умеет лаять. Это, пожалуй, единственная порода собак в мире, которая не умеет лаять.
Но вместо этого они могут выть или издавать звуки, похожие на кряканье, что звучит весьма забавно.
Многие владельцы этих собак шутят, что живут с "воющей уткой".
Бульмастиф
Кинологи считают бульмастифов отличными телохранителями, а их внушительные размеры внушают уверенность в безопасности.
Эти собаки действительно не лают, но могут громко сопеть, пыхтеть и даже храпеть.
Акита-ину
В Японии акита-ину очень популярны и считаются национальным достоянием.
Акита-ину умеют лаять, но делают это крайне редко, предпочитая выражать радость задорным скулением.
Кламбер-спаниель
Среди спаниелей кламбер-спаниели выделяются своими крупными размерами, но при этом обладают спокойным и покладистым характером.
Некоторые специалисты считают, что кламбер-спаниели не лают из-за своей ленивости.
Английский бульдог
Английские бульдоги выглядят забавно и иногда могут негромко потявкать, но в основном лают только по необходимости.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.