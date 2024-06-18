Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финансовые трудности Пугачёвой: мнения Юрия Лозы и Стаса Барецкого
Ежемесячные платежи по ипотеке на новостройки могут удвоиться
Будущее страхования: как искусственный интеллект меняет правила игры
Лянка Грыу начала жизнь заново, когда переехала в США
Учёные США разработали новый способ хранения ДНК
Творог защищает от атеросклероза и депрессии
Хозяйственное мыло - незаменимое оружие против вредителей капусты
Средняя стоимость авто с пробегом в России выросла на 9,9% за год
Запретить все флаги на матчах Украины на Евро-2024 предложили в Госдуме РФ
Они не умеют лаять: эти породы собак тише воды и ниже травы

Кинологи назвали породы собак, которые не умеют лаять

Зоосфера » Собаки

Животные, как и люди, могут быть болтливыми или молчунами. Среди собак также встречаются молчуны, чьего лая вы никогда не услышите, ни радостного, ни тревожного.

Кинологи назвали породы собак, которые не умеют лаять
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С одной стороны, это имеет свои плюсы, например, соседи не будут просыпаться ночью от шума.

Иногда людям приходится дрессировать своих питомцев, особенно в крупных городах, чтобы те вели себя тихо, пока хозяева на работе. Некоторые даже специально заводят собак, которые лают мало.

Сегодня мы расскажем о пяти породах собак, которые почти не лают.

Басенджи

Басенджи возглавляет этот список, так как вообще не умеет лаять. Это, пожалуй, единственная порода собак в мире, которая не умеет лаять.

Но вместо этого они могут выть или издавать звуки, похожие на кряканье, что звучит весьма забавно.

Многие владельцы этих собак шутят, что живут с "воющей уткой".

Бульмастиф

Кинологи считают бульмастифов отличными телохранителями, а их внушительные размеры внушают уверенность в безопасности.

Эти собаки действительно не лают, но могут громко сопеть, пыхтеть и даже храпеть.

Акита-ину

В Японии акита-ину очень популярны и считаются национальным достоянием.

Акита-ину умеют лаять, но делают это крайне редко, предпочитая выражать радость задорным скулением.

Кламбер-спаниель

Среди спаниелей кламбер-спаниели выделяются своими крупными размерами, но при этом обладают спокойным и покладистым характером.

Некоторые специалисты считают, что кламбер-спаниели не лают из-за своей ленивости.

Английский бульдог

Английские бульдоги выглядят забавно и иногда могут негромко потявкать, но в основном лают только по необходимости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?

Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.

Действенные способы избавиться от паутинного клеща на баклажанах
Все "за" и "против" выращивания болгарского перца
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Какие породы кошек созданы для семьи: не прогадаете
Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий
Германия отказалась продлевать санкции против России Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Завязей на томатов не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Последние материалы
Творог защищает от атеросклероза и депрессии
Хозяйственное мыло - незаменимое оружие против вредителей капусты
Кинологи назвали породы собак, которые не умеют лаять
Средняя стоимость авто с пробегом в России выросла на 9,9% за год
Запретить все флаги на матчах Украины на Евро-2024 предложили в Госдуме РФ
Мезотерапия для лица: преимущества, процедура и побочные эффекты
Чем можно заменить сливки при приготовлении пасты?
Учёные назвали факт, который связывает людей и собак
Исландия захотела избавиться от туристов
Малина снижает сахар в крови и артериальное давление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников