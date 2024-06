Они не умеют лаять: эти породы собак тише воды и ниже травы

Животные, как и люди, могут быть болтливыми или молчунами. Среди собак также встречаются молчуны, чьего лая вы никогда не услышите, ни радостного, ни тревожного.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported