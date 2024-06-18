Они не умеют лаять: эти породы собак тише воды и ниже травы

Кинологи назвали породы собак, которые не умеют лаять

Животные, как и люди, могут быть болтливыми или молчунами. Среди собак также встречаются молчуны, чьего лая вы никогда не услышите, ни радостного, ни тревожного.

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С одной стороны, это имеет свои плюсы, например, соседи не будут просыпаться ночью от шума.

Иногда людям приходится дрессировать своих питомцев, особенно в крупных городах, чтобы те вели себя тихо, пока хозяева на работе. Некоторые даже специально заводят собак, которые лают мало.

Сегодня мы расскажем о пяти породах собак, которые почти не лают.

Басенджи

Басенджи возглавляет этот список, так как вообще не умеет лаять. Это, пожалуй, единственная порода собак в мире, которая не умеет лаять.

Но вместо этого они могут выть или издавать звуки, похожие на кряканье, что звучит весьма забавно.

Многие владельцы этих собак шутят, что живут с "воющей уткой".

Бульмастиф

Кинологи считают бульмастифов отличными телохранителями, а их внушительные размеры внушают уверенность в безопасности.

Эти собаки действительно не лают, но могут громко сопеть, пыхтеть и даже храпеть.

Акита-ину

В Японии акита-ину очень популярны и считаются национальным достоянием.

Акита-ину умеют лаять, но делают это крайне редко, предпочитая выражать радость задорным скулением.

Кламбер-спаниель

Среди спаниелей кламбер-спаниели выделяются своими крупными размерами, но при этом обладают спокойным и покладистым характером.

Некоторые специалисты считают, что кламбер-спаниели не лают из-за своей ленивости.

Английский бульдог

Английские бульдоги выглядят забавно и иногда могут негромко потявкать, но в основном лают только по необходимости.