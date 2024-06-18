Они отражают вас: учёные назвали факт, который связывает людей и собак

Учёные назвали факт, который связывает людей и собак

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Шведские исследователи провели исследование, чтобы определить эмоциональную связь между собакой и человеком, а также выяснить уровень эмпатии у животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983 is licensed under Creative Commons CC0 License

Результаты показали, что собаки способны разделять эмоции людей: они могут сопереживать и страдать вместе с ними.

Кроме того, нейрофизиологи обнаружили, что собаки понимают значение некоторых слов и улавливают смысл по интонации.

Теперь научно подтверждено, что связь собаки со своим хозяином гораздо сильнее, чем предполагалось ранее: если хозяин испытывает стресс, животное испытывает те же эмоции.

Причина такой тесной взаимосвязи пока не установлена. Ученые предполагают, что, возможно, это связано с типом связи, похожим на ту, что существует между матерью и ребенком.