Они отражают вас: учёные назвали факт, который связывает людей и собак

Шведские исследователи провели исследование, чтобы определить эмоциональную связь между собакой и человеком, а также выяснить уровень эмпатии у животных.
Результаты показали, что собаки способны разделять эмоции людей: они могут сопереживать и страдать вместе с ними.
Кроме того, нейрофизиологи обнаружили, что собаки понимают значение некоторых слов и улавливают смысл по интонации.
Теперь научно подтверждено, что связь собаки со своим хозяином гораздо сильнее, чем предполагалось ранее: если хозяин испытывает стресс, животное испытывает те же эмоции.
Причина такой тесной взаимосвязи пока не установлена. Ученые предполагают, что, возможно, это связано с типом связи, похожим на ту, что существует между матерью и ребенком.
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