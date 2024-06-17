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Как не лишиться питомца в жару: эти рекомендации спасут сотни мохнатых жизней

Ветеринары ответили, как помочь питомцу в жару

1:13
Зоосфера

Ветеринары дали несколько рекомендаций, которые помогут защитить домашних питомцев в жаркую погоду. Хотя теплообмен у животных отличается от человеческого, они страдают от жары на улице не меньше, чем их хозяева.

Ветеринары ответили, как помочь питомцу в жару
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Сделайте привычкой менять воду у питомца утром, в обед и вечером, а также проверяйте её в течение дня. Важно, чтобы кот или собака всегда имели доступ к свежей воде.

Кроме того, следует скорректировать рацион животного — исключить тяжелую и жирную пищу.

Если ваш питомец питается натуральной едой, замените её на тушеные овощи, каши и диетическое мясо. В жару можно перевести питомца на кисломолочную диету.

Очень важно обновлять корм в миске, так как он быстро портится в жаркую погоду, что может привести к отравлению. Прогулки рекомендуется совершать только ранним утром и вечером, когда солнце не такое активное.

Желательно обтирать подушечки лап, лоб, хвост и переносицу прохладной водой, а лучше купать питомца каждые два часа. И ни в коем случае не стригите питомца, иначе нарушится его терморегуляция.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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