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Как собаки научились манипулировать людьми: заявление учёных

Эксперты рассказали, как собаки манипулируют людьми

0:43
Зоосфера » Собаки

Британские и американские ученые объяснили, как собаки научились манипулировать людьми.

Эксперты рассказали, как собаки манипулируют людьми
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе эволюции у собак развились малые лицевые мышцы, что позволяет им сейчас имитировать "детское" выражение морды, которое так привлекает людей.

В научной работе подчеркивается, что именно эти "щенячьи глаза" сделали собак домашними животными.

Ранее предполагалось, что такая физиология морды была у собак с самого начала их существования, однако недавнее исследование показало, что это не так.

Также ученые отметили, что собаки развили мускулатуру для поднятия внутренней брови уже после того, как они были одомашнены волками.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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