Британские и американские ученые объяснили, как собаки научились манипулировать людьми.
В ходе эволюции у собак развились малые лицевые мышцы, что позволяет им сейчас имитировать "детское" выражение морды, которое так привлекает людей.
В научной работе подчеркивается, что именно эти "щенячьи глаза" сделали собак домашними животными.
Ранее предполагалось, что такая физиология морды была у собак с самого начала их существования, однако недавнее исследование показало, что это не так.
Также ученые отметили, что собаки развили мускулатуру для поднятия внутренней брови уже после того, как они были одомашнены волками.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.