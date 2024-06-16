Невероятное спасение: как чихуахуа по имени Джой прошла 1700 км через две страны и вернулась к хозяйке

Женщина потеряла собаку во Франции, а через месяц ее нашли в Португалии

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чихуахуа по имени Джой, которую хозяйка потеряла во Франции, сумела пересечь две международные границы и была найдена в 1700 километрах от места пропажи, в Португалии, сообщает Connexion France.

Фото: Wikipedia by Jean G is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Джой жила со своей владелицей Селин в коммуне Виллар-Сен-Панкрас в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Когда чихуахуа пропала во время прогулки в саду, Селин подумала, что собака сбежала или была украдена. Несколько дней она активно искала питомца, расклеивая объявления и расспрашивая соседей. Когда поиски не дали результатов, Селин решила, что собака погибла от холода или стала жертвой диких зверей.

Когда Селин уже потеряла надежду найти Джой живой, с ней неожиданно связался ветеринар из Савойи. Он сообщил, что получил электронное письмо от коллеги из Португалии, который нашел собаку с французским микрочипом возле поселка Понти-ди-Лима.

Примечательно, что Понти-ди-Лима находится примерно в 40 км от границы с Испанией, а расстояние от него до Виллар-Сен-Панкрас составляет 1700 км.