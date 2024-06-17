Кошачья мята: как кошки умеют отдыхать по пятницам

Эксперты рассказали о кошачьей мяте

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Эксперты объяснили, почему кошкам нравится кошачья мята и для чего она полезна.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оказывается, в составе кошачьей мяты есть вещество непеталактон, на которое кошки реагируют своим обонянием.

Оно воздействует на нейроны мозга животного, вызывая состояние эйфории, а иногда и галлюцинации.

Можно сказать, что это своего рода наркотик для кошек, поэтому, если ваш питомец почувствовал этот запах, его поведение может стать непредсказуемым.

Воздействие травы длится от 15 до 30 минут. Эксперты отмечают, что это растение часто используют для развлечения кошек.

Кроме того, с помощью кошачьей мяты можно приучить питомца к когтеточке или к месту для сна.

Ветеринары рекомендуют использовать ее для снятия стресса у животного, например, после переезда, стрижки или обрезки когтей.