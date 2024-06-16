Главный миф о собаках: почему им нельзя давать сырое мясо

Стало известно, почему собакам нельзя давать сырое мясо

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Долгое время считалось, что кормление собак мясом лучше всего, так как наши домашние питомцы являются хищниками.

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Многие владельцы также думали, что собачий корм не является полностью здоровой альтернативой полноценному питанию, сомневаясь в качестве его состава.

Однако учёные выяснили, что сырое мясо опасно для собак. Большинство животных рискуют получить бактериальную инфекцию.

Если это случится, то и хозяин собаки также оказывается в группе риска. Кстати, это правило касается и мясных кормов: исследователи проанализировали образцы различных брендов и подтвердили наличие вредных микроорганизмов.

Поэтому стоит более тщательно подходить к выбору питания, доверяя только проверенным торговым маркам.