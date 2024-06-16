Главный миф о собаках: почему им нельзя давать сырое мясо

Долгое время считалось, что кормление собак мясом лучше всего, так как наши домашние питомцы являются хищниками.
Многие владельцы также думали, что собачий корм не является полностью здоровой альтернативой полноценному питанию, сомневаясь в качестве его состава.
Однако учёные выяснили, что сырое мясо опасно для собак. Большинство животных рискуют получить бактериальную инфекцию.
Если это случится, то и хозяин собаки также оказывается в группе риска. Кстати, это правило касается и мясных кормов: исследователи проанализировали образцы различных брендов и подтвердили наличие вредных микроорганизмов.
Поэтому стоит более тщательно подходить к выбору питания, доверяя только проверенным торговым маркам.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.