Необычный способ продлить жизнь пожилой кошке, который нужно использовать с осторожностью

Существует способ продлить жизнь пожилой кошке, но он подойдёт не всем

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Смерть любимой кошки — всегда большое горе для любящего хозяина, которому хочется, чтобы его питомец прожил хотя бы на год или два дольше.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существуют элементарные способы обеспечить кошке долгую и счастливую жизнь. Это уход за ней, любовь и ласка, правильный рацион, комфортные условия проживания, игры, место для прогулок, осмотры у ветеринара. Также существует один необычный способ, который в некоторых случаях может продлить кошке жизнь.

Известны случаи, когда в доме, где уже жила пожилая кошка, заводили маленького котёнка и он дарил своему старшему сородичу вторую молодость. Пожилая кошка начинала резвиться вместе с котёнком, и это шло ей на пользу. Бывало даже такое, что в последние дни перед смертью состарившейся кошки котёнок ухаживал за ней.

Идея подружить двух кошек разных поколений имеет и обратную сторону медали. Не всякая пожилая кошка обрадуется появлению котёнка. Всё зависит от её характера. Возможно, ей уже не нужно ничего, кроме отдыха и покоя, а шустрый котёнок будет её только раздражать.

Кроме того, не стоит заводить котёнка только ради развлечения уже имеющейся кошки. Прежде чем решиться на такой шаг, хозяевам стоит честно ответить себе на вопросы, смогут ли они ухаживать за новым пушистым членом семьи и дарить ему достаточно внимания и точно ли пожилой кошке нужен маленький игривый друг.