Когда хозяину кажется, что кошка ему отомстила, это говорит совершенно о другом

Кошки не способны на месть в человеческом понимании

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хозяева не раз сталкивались с ситуациями, когда их кошка вела себя так, будто мстит, но, как бы ни были похожи действия мурлыки на желание наказать человека, на кошачьем языке это означает совершенно другое.

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Людям свойственно приписывать кошкам слишком человеческое поведение. Например, если члены семьи ушли куда-то надолго, оставив кошку одну, а по возвращении обнаружили "сюрприз" в виде лужицы в неположенном месте, все сразу делают вывод, что кошка таким образом показывает своё недовольство.

На самом деле отклонение от привычного поведения кошки говорит только об одном: она испытывает стресс. Если взять тот же пример, когда кошка надолго остаётся одна, неудивительно, что она становится нервной и испуганной, ведь она же не знает, на сколько часов ушли люди и вернутся ли они вообще.

Хозяевам стоит по возможности избавлять кошку от стрессовых ситуаций. Если у кошки точно нет причин для беспокойства, но она всё равно регулярно странно себя ведёт, её нужно не наказывать, а срочно везти к ветеринару.