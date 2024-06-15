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Когда хозяину кажется, что кошка ему отомстила, это говорит совершенно о другом

Кошки не способны на месть в человеческом понимании

1:08
Зоосфера

Хозяева не раз сталкивались с ситуациями, когда их кошка вела себя так, будто мстит, но, как бы ни были похожи действия мурлыки на желание наказать человека, на кошачьем языке это означает совершенно другое.

Кошки не способны на месть в человеческом понимании
Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder is licensed under Creative Commons CC0 License

Людям свойственно приписывать кошкам слишком человеческое поведение. Например, если члены семьи ушли куда-то надолго, оставив кошку одну, а по возвращении обнаружили "сюрприз" в виде лужицы в неположенном месте, все сразу делают вывод, что кошка таким образом показывает своё недовольство.

На самом деле отклонение от привычного поведения кошки говорит только об одном: она испытывает стресс. Если взять тот же пример, когда кошка надолго остаётся одна, неудивительно, что она становится нервной и испуганной, ведь она же не знает, на сколько часов ушли люди и вернутся ли они вообще.

Хозяевам стоит по возможности избавлять кошку от стрессовых ситуаций. Если у кошки точно нет причин для беспокойства, но она всё равно регулярно странно себя ведёт, её нужно не наказывать, а срочно везти к ветеринару.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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