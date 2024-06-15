Почему кошка толкает лапой миску с водой, прежде чем утолить жажду

Кошкам не всё равно, в каком месте квартиры находится миска с водой

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Люди часто задаются вопросом, почему кошка толкает лапой миску и только потом пьёт. Оказывается, питомец делает так не ради игры.

Фото: commons.wikimedia.org by Muhammad Mahdi Karim is licensed under Creative Commons CC0 License

В природе кошки пьют проточную воду, например, из ручья. Они не любят стоячую воду, поэтому, толкая лапой миску, они стараются создать хоть такое движение воды. Кроме того, по создавшейся волне они определяют уровень воды. Это важно для животного, потому что ему не хочется намочить нос.

Большинство хозяев ставят миску с водой рядом с миской с едой. Для человека это нормально, но кошки не любят пить там же, где они едят. В природе они никогда не утоляют голод около ручья или другого источника воды, потому что боятся, что вода заразится трупным ядом, который содержится в добыче. Точно так же происходит и в квартире: кошке кажется, что вода загрязнится от еды.

Чтобы кошке было приятнее утолять жажду, рекомендуется расставить несколько мисок с водой по всей квартире, но ещё лучше купить специальный фонтанчик. Из него кошка будет пить с ещё большим удовольствием.