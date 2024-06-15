В Великобритании примета о чёрной кошке имеет неожиданный смысл

В Великобритании чёрная кошка символизирует удачу

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С незапамятных времён чёрная кошка обожествлялась у всех народов. Всё изменилось с наступлением Средневековья, когда кошки такого окраса стали ассоциироваться с демонизмом.

Фото: commons.wikimedia.org by Iban Torras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Конечно, эпоха инквизиторов уже давно позади, но почти во всём мире сохранилось суеверие, связанное с чёрными кошками, однако в Великобритании отношение к ним совсем другое.

Если в России суеверный прохожий может не на шутку испугаться, увидев, как чёрная кошка перебежала ему дорогу, и решит, что день точно будет плохим, то англичанин, наоборот, обрадуется такой встрече, потому что в его стране принято считать, что чёрная кошка приносит удачу.

Англичане верят, что если подарить чёрную кошку невесте, то её брак будет счастливым и не омрачённым ни ссорами, ни изменами, ни разводом, потому что чёрная кошка своей энергией поможет навсегда сохранить любовь новобрачных друг к другу.

Английские моряки всегда брали с собой в плавание чёрную кошку. Они знали, что с ней им не грозит никакая буря и корабль удачно причалит к берегу.

Можно по-разному относиться к приметам, верить в них или не верить. Можно даже выдумать свои собственные приметы, но в любом случае кошка любого окраса может стать верным другом, нужно просто найти к ней правильный подход и не забывать ухаживать за ней.