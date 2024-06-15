Осторожно, злая собака! Несмотря на милую внешность эта порода самая опасная в мире

Самыми опасными собаками оказались не ротвейлеры и не бультерьеры

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кокер-спаниель — доказательство того, что внешность обманчива, ведь собака этой породы выглядит милой и безобидной, а между тем это самая опасная порода в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons CC0 License

Существует мнение о том, что агрессия любой собаки связана исключительно с неправильным обращением с ней хозяина, однако кокер-спаниели агрессивны от природы. Они не делают исключений для членов семьи, в которой живут, и нападают даже на них.

Постоянная опасность — обычное явление для человека, в доме которого живёт кокер-спаниель. Собака может ни с того ни с сего наброситься на хозяина из-за угла и в лучшем случае сильно его напугать, в худшем — покусать до крови. В то же время эта собака очень хитрая. Когда приходят гости, она может притвориться ласковым пёсиком, чтобы гости угостили её чем-то вкусным, но стоит им уйти, как душка снова превращается в монстра.

Рядом с этой породой даже ротвейлеры и бультерьеры, которые тоже значатся в списке самых агрессивных собак, — просто невинные щенята. Особенно опасны кокер-спаниели золотистого цвета. Стоит сто раз подумать, прежде чем завести такую собаку.