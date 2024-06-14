Кошки привязываются не ко всем людям, но обладателей этих трёх черт просто обожают

Кошкам нравятся люди, в характере которых есть три определённые черты

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые люди ошибочно полагают, будто кошкам всё равно, кто находится с ними рядом, лишь бы этот человек кормил их и ухаживал за ними, однако в действительности кошкам далеко не безразлично, с кем они живут. Как и людям могут нравиться или не нравиться определённые черты характера родных, близких, друзей или знакомых, так и у кошек есть свои предпочтения.

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Кошкам нравятся спокойные люди с негромкими голосами. Важно, чтобы человек не делал резких движений и ничем не гремел, потому что это всё кошки страшно не любят. Вообще кошки любят плавные и тихие звуки, например, шум дождя или треск камина. Кошкам приятно, когда рядом с ними находится кто-то, с кем бывает уютно и спокойно.

Ненавязчивость — ещё одна важная черта, которая привлекает кошку в человеке. Когда человек постоянно тормошит и тискает кошку, не задумываясь, хочется ли ей этого, и вытаскивает её из-под стульев или диванов, не учитывая, что ей нужно побыть одной, это не может понравиться животному. Даже самая ласковая и дружелюбная кошечка иногда может быть не в настроении. Ей важно, чтобы человек был способен тонко почувствовать её состояние и не тревожил её, когда ей нужно отсидеться в тишине. Когда ей захочется, она обязательно выйдет из укрытия и попросит ласки, а ей этого рано или поздно обязательно захочется.

И третье качество, обладатели которого точно найдут общий язык с любой кошкой, — это предсказуемость. Кошки не любят чего-то неожиданного, потому что их жизнь полностью зависит от хозяев. Кошки очень довольны, когда в доме существует установленный распорядок, например, хозяин встаёт в 7 утра и сразу же кормит пушистого любимца и чистит его лоток. Если в какой-то день, вопреки этому правилу, хозяин встаёт в 8 утра, кошка может быть не на шутку перепугана, потому что она не знает, когда именно хозяин позаботится о ней.