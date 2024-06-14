Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог заявил об ошибке России в оценке американской действительности
В России создали компактный ручной пулемёт ПКZ
Для снижения давления нужно меньше есть соли
AZUR Air планирует прекратить прямые рейсы в Таиланд с июля этого года
Автомобили Lada Vesta подорожали почти вдвое с 2021 года в России
Стеснение в груди и головокружение может указывать на рак языка
Лолита отказалась от черешни в пользу мини-платья
Способы быстрой укладки волос для пляжного отдыха
Как удержать пернатых гостей подальше от дерева
Кошки привязываются не ко всем людям, но обладателей этих трёх черт просто обожают

Кошкам нравятся люди, в характере которых есть три определённые черты

2:06
Зоосфера

Некоторые люди ошибочно полагают, будто кошкам всё равно, кто находится с ними рядом, лишь бы этот человек кормил их и ухаживал за ними, однако в действительности кошкам далеко не безразлично, с кем они живут. Как и людям могут нравиться или не нравиться определённые черты характера родных, близких, друзей или знакомых, так и у кошек есть свои предпочтения.

Кошкам нравятся люди, в характере которых есть три определённые черты
Фото: unsplash.com by Kevin Knezic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошкам нравятся спокойные люди с негромкими голосами. Важно, чтобы человек не делал резких движений и ничем не гремел, потому что это всё кошки страшно не любят. Вообще кошки любят плавные и тихие звуки, например, шум дождя или треск камина. Кошкам приятно, когда рядом с ними находится кто-то, с кем бывает уютно и спокойно.

Ненавязчивость — ещё одна важная черта, которая привлекает кошку в человеке. Когда человек постоянно тормошит и тискает кошку, не задумываясь, хочется ли ей этого, и вытаскивает её из-под стульев или диванов, не учитывая, что ей нужно побыть одной, это не может понравиться животному. Даже самая ласковая и дружелюбная кошечка иногда может быть не в настроении. Ей важно, чтобы человек был способен тонко почувствовать её состояние и не тревожил её, когда ей нужно отсидеться в тишине. Когда ей захочется, она обязательно выйдет из укрытия и попросит ласки, а ей этого рано или поздно обязательно захочется.

И третье качество, обладатели которого точно найдут общий язык с любой кошкой, — это предсказуемость. Кошки не любят чего-то неожиданного, потому что их жизнь полностью зависит от хозяев. Кошки очень довольны, когда в доме существует установленный распорядок, например, хозяин встаёт в 7 утра и сразу же кормит пушистого любимца и чистит его лоток. Если в какой-то день, вопреки этому правилу, хозяин встаёт в 8 утра, кошка может быть не на шутку перепугана, потому что она не знает, когда именно хозяин позаботится о ней.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Учёные раскрыли тайну формирования кислорода в атмосфере Земли
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Последние материалы
Автомобили Lada Vesta подорожали почти вдвое с 2021 года в России
Стеснение в груди и головокружение может указывать на рак языка
Способы быстрой укладки волос для пляжного отдыха
Лолита отказалась от черешни в пользу мини-платья
Как удержать пернатых гостей подальше от дерева
Кошкам нравятся люди, в характере которых есть три определённые черты
Начались съёмки второго сезона "Захваченного рейса"
Молодой картофель с заправкой из брынзы: просто и одновременно очень изысканно
Российский авторынок показывает значительный рост
Как победить колорадского жука с помощью масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников