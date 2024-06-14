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Обязательно ли возить кошку в груминг-салон? Плюсы и минусы

Ни один хозяин не вычешет кошку так же, как специалист

1:45
Зоосфера

Многие хозяева кошек пренебрегают походами в груминг-салоны со своими питомцами, но всё же гораздо лучше взять за правило возить их на процедуры. Это значительно облегчает жизнь как самим кошкам, так и их владельцам.

Ни один хозяин не вычешет кошку так же, как специалист
Фото: commons.wikimedia.org by Barasoaindarra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

В период линьки по всей квартире может валяться много шерсти, но даже это не главный повод задуматься о том, чтобы доверить своего котейку специалисту. Дело в том, что, вылизываясь во время линьки, кошка может наглотаться шерсти, а в этом, конечно, нет ничего полезного для её здоровья.

Сотрудники груминг-салонов пользуются специальными инструментами, позволяющими избавить кошку от всей отмершей шерсти. Также они легко убирают все колтуны. Даже аккуратные хозяева, делая это дома, могут причинить боль питомцу или даже поранить его.

Кроме того, в груминг-салонах хорошо знают, какие использовать шампуни и кондиционеры, подходящие именно для кошек. После такого мытья шерсть животного ещё очень долго будет в хорошем состоянии. Специалисты даже почистят уши пушистому клиенту, что ни в коем случае не должны делать не умеющие люди.

Однако существует и несколько минусов походов в такие салоны. Во-первых, кошка может впасть в состояние стресса из-за страха неизвестности. Во-вторых, иногда можно ошибиться и выбрать не лучший салон, но если хорошо изучать отзывы и советоваться с другими хозяевами кошек, которые уже посещали груминг-салоны, тогда вероятность допустить ошибку снижается. Что касается страха кошки, то в руках заботливого и опытного специалиста она быстро успокаивается.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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