Почему коты любят чистоту, но при этом ненавидят, когда их моют

Мытьё — не самая приятная процедура для котов

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты настолько не любят мыться, что часто их реакция на эту процедуру веселит людей. В Сети можно увидеть множество юмористических роликов, в которых перепуганный котейка брыкается, когда смеющиеся хозяева его моют. Самому питомцу, конечно, в такие минуты совершенно не до смеха.

Фото: commons.wikimedia.org by Watchduck is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кажется удивительным, что процедура мытья настолько неприятна для котов, ведь они по своей природе любят чистоту. На самом деле, если разобраться, можно понять, что одно не противоречит другому. Чтобы поддерживать чистоту, коту достаточно самому умываться языком. Мытьё в ванной требуется только тогда, когда кот слишком сильно испачкался.

Ещё одна причина, почему коты не любят мыться "по-человечески", кроется в том, что мокрая шерсть слишком сильно пахнет. Люди не замечают этого запаха, но у животных нюх в разы острее. Даже живя дома, кот всегда остаётся хищником. На уровне инстинктов он чувствует, что мокрой шерстью отпугивает добычу и в то же время сам превращается в потенциальную добычу для более крупных зверей.

Коты замерзают, когда сильно намокают. Это тоже немаловажный момент, который отпугивает их от мытья. Между шерстинками кота находится воздушная прослойка, которая обеспечивает нормальную терморегуляцию тела, а когда шерсть намокает, шерстинки прилипают друг к другу. Чтобы высохнуть, нужно какое-то время, а пока шерсть остаётся мокрой или влажной, кот чувствует дискомфорт.

Не стоит забывать о том, что не нужно без необходимости мыть кота. Если такая необходимость всё же возникла, ни в коем случае нельзя использовать шампуни и гели для людей. В них много искусственных ароматизаторов, а коты их не переносят. Питомцам подойдут только специальные средства гигиены, которые можно купить в зоомагазинах.