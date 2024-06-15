Как понять, что собака не хочет гулять, и что с этим делать

У собаки могут быть свои причины не хотеть идти гулять

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство собак любят гулять. Прогулки для них — это возможность не только справить нужду, но также поизучать местность и пообщаться с другими сородичами, однако иногда случается так, что питомец ни в какую не хочет выходить из дома.

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Понять, что питомец не желает идти на прогулку, можно по тому, что он прячется, как только видит, что хозяин берёт поводок. Если всё же прогулка состоялась, собака будет стремиться как можно скорее вернуться домой. Она будет постоянно тянуть хозяина в сторону дома.

Чтобы понять, как справляться с этой проблемой, нужно в первую очередь разобраться в причинах страха собаки перед улицей. Возможно, она пережила негативный опыт, например, её покусала другая собака, и теперь она боится, что это повторится.

Часто не желают гулять те собаки, которые слишком долго прожили в питомнике или в квартире без выгулов. Для них попадание на улицу — это самый настоящий стресс. Они боятся буквально всего: людей, машин, собак, шумов.

Плохая погода тоже может влиять на состояние собаки. Вполне естественно, что она не захочет гулять в дождь или снег, а также в жару, которую эти животные плохо переносят.

Чтобы помочь собаке справиться со стрессом, нужно вести себя с ней осторожно и мягко. Если собака не привыкла к улице, стоит начинать прогулки с тихих уединённых мест и постепенно приучать четвероногого друга к тому, что мир не ограничивается одной только квартирой.

В жару можно отодвинуть привычные часы прогулки и выходить на улицу позже, когда солнце уже не настолько палящее. Это же касается и сырой погоды. Можно искать такие моменты, когда дождь прекращается или идёт слабее.

Иногда собака не хочет гулять с другим членом семьи, если привыкла выходить на улицу с кем-то конкретным. В таком случае нужно сначала провести отдельный курс дрессировки, чтобы животное понимало, что другому человеку можно так же доверять, как и главному хозяину.

Если стресс собаки слишком силён и прогулка превращается для неё в настоящую пытку, есть смысл обратиться к зоопсихологу, который поможет животному и хозяину справиться с этой проблемой.