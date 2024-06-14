Как правильно кормить собаку бананами, чтобы они принесли пользу её здоровью

Если правильно кормить собаку бананами, она будет здоровой и жизнерадостной

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бананы — полезная для собак пища. Этот мясистый сладкий фрукт улучшает работу нервной системы, укрепляет иммунитет, приводит в норму водный баланс, способствует росту полезной микрофлоры кишечника, но важно правильно кормить собаку этим лакомством, иначе вся польза может обернуться во вред для питомца.

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Если собака будет съедать в день по банану, у неё может развиться сахарный диабет, панкреатит и ожирение, поскольку в этом фрукте очень много сахара. Достаточно давать собаке кусочек банана раз в неделю или чуть больше, если это крупная порода.

Лучше угощать собаку бананом, не смешивая его с другой едой. Идеальный вариант — давать его в качестве лакомства между основными приёмами пищи. Бананы не должны быть перезрелыми или недозрелыми, а также нужно следить за тем, чтобы питомец не ел банановую шкурку. Она трудно переваривается, и у собаки могут начаться проблемы с желудком. Если у собаки возникает аллергия на бананы или собака в целом склонна к ожирению, в таком случае ей противопоказан этот тропический фрукт.

Бананы можно давать собаке в обычном виде, а можно немного подвялить в духовке. Питомцу обязательно понравятся вкусные банановые чипсы.