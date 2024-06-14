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Как правильно кормить собаку бананами, чтобы они принесли пользу её здоровью

Если правильно кормить собаку бананами, она будет здоровой и жизнерадостной

1:20
Зоосфера

Бананы — полезная для собак пища. Этот мясистый сладкий фрукт улучшает работу нервной системы, укрепляет иммунитет, приводит в норму водный баланс, способствует росту полезной микрофлоры кишечника, но важно правильно кормить собаку этим лакомством, иначе вся польза может обернуться во вред для питомца.

Если правильно кормить собаку бананами, она будет здоровой и жизнерадостной
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если собака будет съедать в день по банану, у неё может развиться сахарный диабет, панкреатит и ожирение, поскольку в этом фрукте очень много сахара. Достаточно давать собаке кусочек банана раз в неделю или чуть больше, если это крупная порода.

Лучше угощать собаку бананом, не смешивая его с другой едой. Идеальный вариант — давать его в качестве лакомства между основными приёмами пищи. Бананы не должны быть перезрелыми или недозрелыми, а также нужно следить за тем, чтобы питомец не ел банановую шкурку. Она трудно переваривается, и у собаки могут начаться проблемы с желудком. Если у собаки возникает аллергия на бананы или собака в целом склонна к ожирению, в таком случае ей противопоказан этот тропический фрукт.

Бананы можно давать собаке в обычном виде, а можно немного подвялить в духовке. Питомцу обязательно понравятся вкусные банановые чипсы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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