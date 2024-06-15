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Почему кошка шипит на человека и как себя при этом вести

Шипение у кошки не всегда означает агрессию

2:08
Зоосфера

Наверняка каждый владелец кошки хоть раз видел, как она выгибает спину, ощетинив шерсть, обнажает клыки и начинает угрожающе шипеть. Надо признать, это зрелище довольно пугающее, однако не всегда шипение кошки — признак её агрессии.

Шипение у кошки не всегда означает агрессию
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чаще всего бывает наоборот: кошка шипит не потому, что хочет кого-то напугать, а потому, что напугана сама. Для кошки шипение — своеобразная самооборона, а обороняется кошка в нескольких случаях.

Если кошка шипит на человека, вполне возможно, что он её чем-то обидел. Даже если человек не помнит свой поступок или помнит, но считает его малозначительным, для кошки всё совсем не так. Это очень обидчивое животное. Некоторые кошки могут обидеться даже за то, что их повезли к ветеринару, но, конечно, это не повод отказываться от осмотров и лечения питомца.

Кошка может шипеть, если к ней приблизился человек, который только что выпил алкогольный напиток. Не стоит гладить её в такой момент: она не переносит запаха спиртного.

Если кошка по характеру недотрога, она будет шипеть при попытке человека приласкать её. Такую кошку не нужно трогать, ведь для неё это то же самое, как если человека пытается обнять кто-то, чьих прикосновений совершенно не хочется.

Если у кошки появились котята, нельзя тут же вторгаться в их семейство. У кошки сработает инстинкт защиты потомства, и она, естественно, будет шипеть.

Когда кошка шипит, не стоит к ней прикасаться, даже если она в целом ласковая и дружелюбная. Также не стоит угощать её в этот момент, потому что она это запомнит и будет в дальнейшем считать, что шипение обязательно должно приводить к кормёжке.

Можно попытаться отвлечь внимание кошки, например, поводя лучом фонарика по комнате, но при этом не светя в глаза питомцу. Если шипение — слишком частое явление, возможно, у кошки проблемы со здоровьем. В таком случае ей требуется помощь ветеринара.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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