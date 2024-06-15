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Можно ли заводить кота, если в доме живёт попугай

Кота и попугая при желании можно подружить

1:50
Зоосфера

Держать в одной квартире кота и попугая — задача не из простых, ведь кот по природе хищник и не будет считаться с тем, что Кеша — член семьи, однако существуют определённые приёмы, которые позволят если не подружить, то во всяком случае обеспечить мирное сосуществование животного и птицы на одной территории.

Кота и попугая при желании можно подружить
Фото: commons.wikimedia.org by Emraharican is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Прежде всего стоит сказать о самых элементарных правилах безопасности. Уходя куда-то, нужно ставить клетку в труднодоступное, а лучше недоступное место для кота. На всякий случай необходимо укрепить клетку, чтобы проворный хищник её не свалил, если всё-таки он до неё доберётся. Когда попугай летает по комнате, дверь обязательно должна быть закрыта.

Эти правила касаются изоляции кота от попугая, но если очень хочется их подружить, можно попробовать дать им поиграть друг с другом, но только обязательно под присмотром человека. Если кот норовит поохотиться на птаху, нужно каждый раз отвлекать его внимание, но при этом ни в коем случае не ругать. Будет хуже, если кот начнёт ещё и ревновать хозяина к птице. Тогда ему ещё сильнее захочется её уничтожить.

Лучше всего заводить попугая и кота либо одновременно, когда они оба ещё маленькие, либо сначала попугая, потом кота. Если заводить сначала кота, потом попугая, кот, уже освоивший территорию, может воспринять появление пернатого как вторжение чужака. И, конечно, важную роль играет характер кота. Безопаснее всего для попугаев ленивые коты, равнодушные к охоте. Есть ещё один секрет, который может снизить риск для жизни попугая: лучше всего, если попугай болтливый. Это отпугивает котов, потому что они не любят шум.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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