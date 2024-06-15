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Главные ошибки, которые допускают многие хозяева при кормлении кошек

При кормлении кошек важно соблюдать несколько правил

1:56
Зоосфера

Несомненно, любящие хозяева желают добра своих кошкам и стараются хорошо их кормить, однако часто по незнанию совершают одни и те же ошибки, которые могут привести к проблемам со здоровьем животного.

При кормлении кошек важно соблюдать несколько правил
Фото: commons.wikimedia.org by Carsondelake is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Важно не перекармливать кошку. В природе маленькие хищники питаются часто, но по чуть-чуть. Это связано с тем, что они охотятся несколько раз в день и едят каждый раз после того, как отлавливают добычу, однако в городских условиях у кошек часто сбивается их естественный режим питания. Они перенимают привычки своих хозяев и начинают есть больше, чем требуется организму.

Если кошка поела совсем немного и в миске осталось полно корма, это нормально. Не стоит даже пытаться заставить животное всё доесть. И, конечно, огромный вред приносит кошке, когда её кормят со стола, например, кусочком колбасы, потому что в такой пище содержится множество консервантов и других вредных добавок.

Также не стоит смешивать готовый промышленный корм и натуральную пищу. Это может нарушить баланс полезных веществ, который уже имеется в корме, разработанном ветеринарами. Например, слишком большое количества мяса может нарушить соотношение кальция к фосфору и привести к потере фосфора костной тканью.

Если хозяин кастрирует своего питомца, рекомендуется перейти после этого на специальный корм для кошек, перенёсших эту операцию, поскольку они с этого момента нуждаются в меньшем количестве калорий. Не соблюдая это правило, хозяева часто наблюдают, как их кошки после кастрации сильно толстеют.

Кошки пьют довольно мало, но всё же нуждаются в определённом количестве влаги, поэтому можно расставить несколько мисок с водой в разных местах квартиры, а также кормить кошку влажным кормом, помимо сухого.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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