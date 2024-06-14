Можно ли приручить бобра?

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Некоторые дикие животные не кажутся пригодными для одомашнивания. Тем не менее при определённых условиях они могут стать ручными.

Фото: Flickr by born1945 is licensed under CC BY 2.0

Бытует несколько историй о том, как удавалось приручать бобров. Все эти истории объединяют следующие критерии.

Во-первых, приручали бобров жители сельской местности, жившие в непосредственной близости к водоёмам. Бобёр, как известно, ведёт образ жизни неразрывно связанный с водой, и потому для жизни в квартире или в безводной местности он не приспособлен.

Во-вторых, приручение начиналось с малого возраста, когда бобры были ещё неразвитыми детёнышами и не имели чётко устоявшихся рефлексов поведения.

Бобры крайне умные животные, и хотя неизвестно, чтобы они выполняли команды, но известно, что они знали свой дом, ареал обитания и своих хозяев.