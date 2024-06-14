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Можно ли приручить бобра?

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Зоосфера » Грызуны

Некоторые дикие животные не кажутся пригодными для одомашнивания. Тем не менее при определённых условиях они могут стать ручными.

Можно ли приручить бобра?
Фото: Flickr by born1945 is licensed under CC BY 2.0

Бытует несколько историй о том, как удавалось приручать бобров. Все эти истории объединяют следующие критерии. 

Во-первых, приручали бобров жители сельской местности, жившие в непосредственной близости к водоёмам. Бобёр, как известно, ведёт образ жизни неразрывно связанный с водой, и потому для жизни в квартире или в безводной местности он не приспособлен.

Во-вторых, приручение начиналось с малого возраста, когда бобры были ещё неразвитыми детёнышами и не имели чётко устоявшихся рефлексов поведения. 

Бобры крайне умные животные, и хотя неизвестно, чтобы они выполняли команды, но известно, что они знали свой дом, ареал обитания и своих хозяев. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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