Горячие уши у кошки - тревожный сигнал или норма?

Почему у кота горячие уши и что это может значить

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы котов сталкивались с ситуацией, когда у их питомца неожиданно становятся горячими уши. Эта особенность поведения животного часто вызывает вопросы и настороженность у хозяев: нормально ли это или требует медицинского вмешательства?

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Причины, почему у кота могут быть горячие уши

Естественные физиологические процессы:

Повышение температуры тела. Это может быть связано с адаптацией к перепадам температуры окружающей среды, физической активностью или стрессом. Кровообращение. Кошки регулируют температуру тела в основном за счет циркуляции крови, поэтому увеличение кровотока в ушах приводит к их нагреванию. Физиологические особенности. У некоторых пород кошек, особенно короткошерстных, горячие уши могут быть нормой из-за тонкой кожи и отсутствия густой шерсти.

Патологические состояния:

Лихорадка/Повышение температуры тела. Горячие уши часто сопровождают различные инфекционные заболевания, которые вызывают общее недомогание и повышение температуры у животного. Воспаления. Это могут быть воспаления ушей (отит), кожных покровов (дерматит) или других органов. Эндокринные нарушения. Патологии щитовидной железы, надпочечников и других эндокринных органов приводят к нарушениям терморегуляции. Интоксикации. Отравления различными токсичными веществами могут вызывать нарушение теплообмена и, как следствие, горячие уши. Нервно-психические расстройства. Стресс, тревога, агрессия могут быть причиной сосудистых реакций, в том числе перегрева ушей.

Что делать, если у кота горячие уши?

Если вы заметили, что уши вашего питомца стали непривычно горячими на ощупь, необходимо оперативно определить причину этого. Первым делом следует измерить температуру тела кота. Если она выше 39,5°С, то есть повод для беспокойства.

Внимательно осмотрите уши животного на предмет покраснения, отёка, выделений. Также обратите внимание на общее состояние кота — его активность, аппетит, поведение. Если вы заметили какие-либо отклонения, нужно как можно скорее показать питомца ветеринару.

В случае, если кот выглядит здоровым, но уши остаются горячими, можно попробовать снизить его температуру, например, с помощью влажного полотенца. Но если эффекта нет, всё равно следует проконсультироваться со специалистом.

Ветеринар проведёт необходимые диагностические исследования и назначит соответствующее лечение, если обнаружит признаки заболевания. Своевременное обращение к ветврачу позволит вовремя определить причину и предупредить развитие серьёзных патологий у кота.