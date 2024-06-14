Куда уходят наши питомцы? Главные причины и профилактика побегов

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Почему коты убегают и как этому помешать

2:22
Зоосфера » Кошки

Для многих владельцев котов побег питомца из дома является постоянной угрозой и источником серьёзных волнений. Коты — самостоятельные и любознательные животные, которые всегда стремятся исследовать новые территории за пределами жилища. Но если питомец убежит, это может обернуться для него множеством опасностей.

Почему коты убегают и как этому помешать
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Основные причины, почему коты убегают

  1. Желание исследовать новые территории. Кошки по своей природе любознательны и инстинктивно стремятся расширять границы своего "царства".
  2. Стресс, тревога или испуг. Резкие громкие звуки, незнакомые люди, домашние ремонтные работы — всё это может напугать кота и спровоцировать его на побег.
  3. Гормональные изменения. У неосторожных хозяев питомцы, не прошедшие стерилизацию/кастрацию, могут сбегать на поиски пары во время гона.
  4. Плохое обустройство пространства. Если кот долго находится в ограниченном, неинтересном для него пространстве, он будет пытаться сбежать в поисках лучших условий.

Как предотвратить побег кота из дома

  1. Обеспечьте коту возможность безопасно "гулять" дома. Обустройте для него специальные места для игр и отдыха — когтеточки, домики, лазы, полки, чтобы он мог реализовать свои природные потребности.
  2. Регулярно выгуливайте кота в специальном шлейке и на поводке. Так он сможет безопасно исследовать улицу, не убегая далеко.
  3. Обязательно стерилизуйте/кастрируйте питомца. Это поможет снизить риск его побегов во время гона в поисках партнера.
  4. Держите окна и двери закрытыми, а места для выхода под присмотром. Установите на окна и двери специальные защитные сетки.
  5. Приучайте кота к ошейнику и поводку с самого раннего возраста. Это поможет сохранить контроль над ним во время прогулок и предотвратить побег.
  6. Своевременно реагируйте на признаки стресса у кота и устраняйте их. Так вы сведете к минимуму риск того, что питомец убежит в панике.
  7. Наклейте на ошейник кота адресную бирку с вашими контактными данными на случай, если он всё-таки сбежит.

Заботясь о безопасности своего питомца и прилагая немного усилий, вы сможете надёжно предотвратить побег кота из дома.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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