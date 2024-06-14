Куда уходят наши питомцы? Главные причины и профилактика побегов

Почему коты убегают и как этому помешать

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для многих владельцев котов побег питомца из дома является постоянной угрозой и источником серьёзных волнений. Коты — самостоятельные и любознательные животные, которые всегда стремятся исследовать новые территории за пределами жилища. Но если питомец убежит, это может обернуться для него множеством опасностей.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Основные причины, почему коты убегают

Желание исследовать новые территории. Кошки по своей природе любознательны и инстинктивно стремятся расширять границы своего "царства". Стресс, тревога или испуг. Резкие громкие звуки, незнакомые люди, домашние ремонтные работы — всё это может напугать кота и спровоцировать его на побег. Гормональные изменения. У неосторожных хозяев питомцы, не прошедшие стерилизацию/кастрацию, могут сбегать на поиски пары во время гона. Плохое обустройство пространства. Если кот долго находится в ограниченном, неинтересном для него пространстве, он будет пытаться сбежать в поисках лучших условий.

Как предотвратить побег кота из дома

Обеспечьте коту возможность безопасно "гулять" дома. Обустройте для него специальные места для игр и отдыха — когтеточки, домики, лазы, полки, чтобы он мог реализовать свои природные потребности. Регулярно выгуливайте кота в специальном шлейке и на поводке. Так он сможет безопасно исследовать улицу, не убегая далеко. Обязательно стерилизуйте/кастрируйте питомца. Это поможет снизить риск его побегов во время гона в поисках партнера. Держите окна и двери закрытыми, а места для выхода под присмотром. Установите на окна и двери специальные защитные сетки. Приучайте кота к ошейнику и поводку с самого раннего возраста. Это поможет сохранить контроль над ним во время прогулок и предотвратить побег. Своевременно реагируйте на признаки стресса у кота и устраняйте их. Так вы сведете к минимуму риск того, что питомец убежит в панике. Наклейте на ошейник кота адресную бирку с вашими контактными данными на случай, если он всё-таки сбежит.

Заботясь о безопасности своего питомца и прилагая немного усилий, вы сможете надёжно предотвратить побег кота из дома.