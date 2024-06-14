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5 пород собак, которые почти ничем не отличаются от котов

В природе существуют собаки с кошачьим характером

2:23
Зоосфера

Принято считать, что кошки и собаки — абсолютно разные животные с противоположными характерами и темпераментами, однако существует пять пород собак, которые очень сильно напоминают кошек по своему поведению.

В природе существуют собаки с кошачьим характером
Фото: commons.wikimedia.org by Grigur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Бассенджи

Басседжи не из тех собак, которые любят чуть что лаять. Более того, бассенджи вообще не лает. Вместо лая эта собака издаёт определённый звук. Конечно, он не похож на кошачье мяуканье, но в остальном трудно найти какое-либо отличие от кошек. Бассенджи обожает лазить по деревьям, запрыгивать на шкафы, стулья, спинки диванов и кресел, а также по-кошачьи стремится к чистоте.

2. Сиба-ину

Сиба-ину — очень независимая собака. Она точно не будет смотреть преданными глазами на человека, который обращается с ней не лучшим образом. Собаки этой породы выбирают такие же места для отдыха, которые предпочитают кошки, например, спинки диванов или подоконники, с которых, подобно усатым и полосатым, они наблюдают за тем, что делается за окном.

3. Хортая борзая

Хортая борзая такая же игривая, как кошка. Заметив что-то интересное, она тут же начинает играть, а ещё она любит подремать в приятном месте, согретом тёплыми лучами солнца. Хортые борзые — спокойные, грациозные и немного вальяжные собаки. Они не станут привязываться ко всем подряд людям, а только к тем, чьё отношение и поведение их полностью устраивает.

4. Уиппет

Уиппет тоже любит погреться на солнышке и тоже очень игривый. Он может проворно наброситься на игрушку или резво побежать за мячом, получая от этого истинное удовольствие. Эти собаки по-кошачьи ласкаются к людям и стремятся туда, где тепло и уютно.

5. Итальянская борзая

Итальянская борзая — уравновешенная собака, отличающаяся плавными и грациозными движениями. Она словно обдумывает свои действия, прежде чем что-то предпринять, из-за этого может показаться философом среди животных. Она ласковая, но независимая, и делает что хочет. Её невозможно подчинить себе, но зато можно завоевать её любовь.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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