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Не отвлекайтесь на телефон во время выгула собак: 5 опасных последствий

Безопасная прогулка с собакой: как избежать опасностей

2:36
Зоосфера » Собаки

Многие собаководы считают, что время прогулки с питомцем — это отличный повод достать свой смартфон и заняться проверкой социальных сетей, электронной почты или другими делами. Однако такое поведение владельца несёт в себе серьёзные риски как для самого животного, так и для окружающих.

Безопасная прогулка с собакой: как избежать опасностей
Фото: commons.wikimedia.org by Usien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему нельзя отвлекаться на телефон во время выгула

1. Потеря контроля над собакой

Если во время прогулки человек постоянно смотрит в экран смартфона, он теряет бдительность и контроль над своим питомцем. Собака может внезапно рвануть в сторону, погнаться за другим животным или убежать, что чревато самыми неприятными последствиями.

2. Риск несчастного случая

Отвлекаясь на телефон, владелец не замечает ям, луж, выбоин и других потенциально опасных препятствий на пути, что может привести к падению, травме как самого питомца, так и хозяина.

3. Невозможность реагировать на опасные ситуации

Если собака проявляет агрессию или пытается напасть на других прохожих, хозяин, занятый своим смартфоном, не сможет вовремя среагировать и предотвратить конфликт.

4. Нарушение правил выгула

В большинстве муниципалитетов существуют правила, согласно которым хозяин обязан постоянно держать своего питомца под визуальным контролем и управлять им. Игнорирование этих норм может повлечь за собой штраф или даже изъятие животного.

5. Отсутствие взаимодействия с собакой

Прогулка — это не только возможность для животного размяться, но и важный момент для общения и укрепления связи между хозяином и питомцем. Если человек все время занят телефоном, он лишает себя и собаку этого ценного времени.

Как правильно вести себя во время выгула?

Чтобы обеспечить безопасность своего питомца и окружающих, а также соблюсти все необходимые правила, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • полностью сосредоточьтесь на своей собаке, наблюдайте за её поведением и реакциями;
  • держите питомца на поводке, чтобы контролировать его передвижения;
  • убирайте за своей собакой после того, как она оправится;
  • здоровайтесь с другими владельцами и их питомцами, соблюдайте правила общественного выгула;
  • используйте смартфон только в крайних случаях и как можно реже.

Помните, что выгул собаки — это ответственность, требующая полной сосредоточенности хозяина.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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