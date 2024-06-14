Не отвлекайтесь на телефон во время выгула собак: 5 опасных последствий

Безопасная прогулка с собакой: как избежать опасностей

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие собаководы считают, что время прогулки с питомцем — это отличный повод достать свой смартфон и заняться проверкой социальных сетей, электронной почты или другими делами. Однако такое поведение владельца несёт в себе серьёзные риски как для самого животного, так и для окружающих.

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Почему нельзя отвлекаться на телефон во время выгула

1. Потеря контроля над собакой

Если во время прогулки человек постоянно смотрит в экран смартфона, он теряет бдительность и контроль над своим питомцем. Собака может внезапно рвануть в сторону, погнаться за другим животным или убежать, что чревато самыми неприятными последствиями.

2. Риск несчастного случая

Отвлекаясь на телефон, владелец не замечает ям, луж, выбоин и других потенциально опасных препятствий на пути, что может привести к падению, травме как самого питомца, так и хозяина.

3. Невозможность реагировать на опасные ситуации

Если собака проявляет агрессию или пытается напасть на других прохожих, хозяин, занятый своим смартфоном, не сможет вовремя среагировать и предотвратить конфликт.

4. Нарушение правил выгула

В большинстве муниципалитетов существуют правила, согласно которым хозяин обязан постоянно держать своего питомца под визуальным контролем и управлять им. Игнорирование этих норм может повлечь за собой штраф или даже изъятие животного.

5. Отсутствие взаимодействия с собакой

Прогулка — это не только возможность для животного размяться, но и важный момент для общения и укрепления связи между хозяином и питомцем. Если человек все время занят телефоном, он лишает себя и собаку этого ценного времени.

Как правильно вести себя во время выгула?

Чтобы обеспечить безопасность своего питомца и окружающих, а также соблюсти все необходимые правила, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

полностью сосредоточьтесь на своей собаке, наблюдайте за её поведением и реакциями;

держите питомца на поводке, чтобы контролировать его передвижения;

убирайте за своей собакой после того, как она оправится;

здоровайтесь с другими владельцами и их питомцами, соблюдайте правила общественного выгула;

используйте смартфон только в крайних случаях и как можно реже.

Помните, что выгул собаки — это ответственность, требующая полной сосредоточенности хозяина.