Эффективные приёмы, позволяющие легко и быстро приучить взрослого кота к когтеточке

Даже взрослого кота можно без труда приучить к когтеточке

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует миф том, что приучить к когтеточке легче котёнка, чем взрослого кота, но на самом деле, если соблюдать определённые правила, можно без труда и за быстрый срок "подружить" с когтеточкой даже такого мурлыку, который ни разу её не видел.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прежде всего при покупке когтеточки следует обращать внимание на то, чтобы она была сделана из качественного материала и не имела химических запахов. Все элементы должны быть хорошо обработанными, чтобы ни один из них не поранил кошачьи лапы и не оставил в них заноз. Чтобы когтеточка стала ещё привлекательнее для питомца, можно выбрать такую, наверху которой находится "домик", куда животное может залезть.

Итак, когтеточка куплена. Теперь остаётся научить кота правильно ею пользоваться. Для этого нужно подвести его к ней и поставить кошачьи передние лапы на её поверхность, в которую кот тут же погрузит когти. Сохранившийся запах будет в дальнейшем притягивать животное.

Верхнюю часть когтеточки можно ароматизировать кошачьей мятой или слабым раствором настойки валерианы. Эти запахи приятны для котов, они будут стремиться добраться туда, откуда исходят ароматы, и таким образом мало-помалу привыкнут точить когти в положенном месте.

Следует хвалить кота каждый раз, когда он проявляет интерес к когтеточке, а лучшее поощрение для кошек, как и для собак, — это лакомство. Ещё один приём, который можно использовать, — игры с котом рядом с когтеточкой. Желательно, чтобы в процессе игры питомец цеплялся за неё когтями.

Приучить кота точить когти об когтеточку можно довольно быстро, но всё же на это требуется определённое количество дней. Чтобы за это время кот не драл мебель, можно побрызгать её специальным спреем с отпугивающим котов запахом.