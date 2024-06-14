Почему кошки часто играют с едой, прежде чем утолить голод

Для кошек еда — это не просто способ утолить голод

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже долго находясь среди людей и привыкнув к домашней обстановке, где можно жить на всём готовом, кошки всегда остаются хищниками. Этот инстинкт неискореним, он остаётся у них в крови с самого рождения и до последних дней.

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Из-за охотничьего инстинкта кошки любят сначала покрутить, поцарапать, погонять, как мячик, свою еду и потом только её съедать. Именно такие действия кошки совершают, когда, например, охотятся на мышей.

Ещё кошки играют со своей едой, потому что животным тоже хочется по-своему развлекаться. Им неинтересно просто съесть кусочек рыбы или мяса. Гораздо веселее сначала поиграть ими в футбол.

Кроме того, игра с едой — это для кошки способ проверить её качество. Кроме охотничьего инстинкта, у кошек силён инстинкт самосохранения, поэтому им спокойнее сначала пощупать и понюхать пищу и только потом, удостоверившись, что она пригодна для еды, утолить ею голод.

Иногда причина того, что кошка вытаскивает еду из миски, более простая: животному просто удобнее есть с пола, чем из посуды.