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3 удивительных факта о собаках, которые вы не знали

Топ 3 необычных факта о собаках

1:11
Зоосфера » Собаки

Собаки — это не только наши верные спутники, но и удивительные существа, полные загадок и интересных особенностей. Погружаясь в их мир, мы обнаруживаем много удивительных фактов, которые делают их ещё более удивительными.

Топ 3 необычных факта о собаках
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0

№1. Связь между человеком и собакой часто бывает невероятно глубокой. Но что удивительно, собаки способны чувствовать эмоции своих хозяев и даже других людей. Недавние исследования в области поведения животных показывают, что собаки способны распознавать человеческие эмоции по выражению лица, тону голоса и даже по запаху.

№2. Способность собак обнаруживать болезни у людей поражает воображение. Исследования показывают, что собаки могут обучаться распознавать запахи, связанные с различными заболеваниями, такими как рак и диабет. Некоторые собаки даже проходят специальное обучение для выявления определенных медицинских состояний.

№3. Каждая собака имеет уникальные отпечатки на лапах, подобно отпечаткам пальцев у людей. Это делает каждую собаку уникальной.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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