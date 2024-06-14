Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, в чём польза мини-путешествий
Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом
Чем важно подкормить томаты в июне?
Какие продукты выбрать для похудения: советы для стройности без диет
Прохор Шаляпин заявил, что на нём и на Волочковой держится весь шоу-бизнес
Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России
Таинственные следы возле Лексингтона возродили интерес к "снежному человеку"
Дилеры заявили о снижении цен из-за большого числа авто из КНР в России
Врач Эксоренко: жирный блеск на лице может быть признаком неправильного питания
Как правильно поздороваться с кошкой на её "языке"

Здороваться с кошкой тоже надо уметь

1:14
Зоосфера

Кошки могут по-разному здороваться с людьми в зависимости от того, насколько они им близки. Например, одни кошки при виде хозяина ложатся на спину и переворачиваются с боку на бок, а ещё более общительные питомцы сразу же запрыгивают на руки, но хозяева тоже должны знать универсальный способ сказать кошке "привет".

Здороваться с кошкой тоже надо уметь
Фото: commons.wikimedia.org by Jordy Meow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

У кошек может быть разное настроение. Питомец не обязан постоянно хотеть контакта с человеком. Не стоит в таких случаях ему навязываться. Лучше всего, встречая кошку, просто медленно протянуть ей навстречу руку. Если кошка расположена к общению, она подойдёт поближе и обнюхает руку. Тогда можно уже погладить животное.

То, что кошке сначала нужно обнюхать человека, неудивительно: запахи имеют огромное значение для животных. Здороваясь друг с другом, кошки тоже обязательно нюхают друг друга и таким образом определяют своего или чужого.

Трутся о ноги или другие части тела хозяина кошки также по причине запаха. Они оставляют специальные отметки, которые в дальнейшем улавливают с помощью обоняния. По ним кошки в первую очередь узнают людей, отмеченных их доверием.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников Пашинян выражает настроения тех армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Последние материалы
Эксперты рассказали, в чём польза мини-путешествий
Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом
Чем важно подкормить томаты в июне?
Какие продукты выбрать для похудения: советы для стройности без диет
Прохор Шаляпин заявил, что на нём и на Волочковой держится весь шоу-бизнес
Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России
Эксперт Иван Соколов: чай — продукт не китайский
Таинственные следы возле Лексингтона возродили интерес к "снежному человеку"
Дилеры заявили о снижении цен из-за большого числа авто из КНР в России
Врач Эксоренко: жирный блеск на лице может быть признаком неправильного питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников