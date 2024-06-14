Кошки могут по-разному здороваться с людьми в зависимости от того, насколько они им близки. Например, одни кошки при виде хозяина ложатся на спину и переворачиваются с боку на бок, а ещё более общительные питомцы сразу же запрыгивают на руки, но хозяева тоже должны знать универсальный способ сказать кошке "привет".
У кошек может быть разное настроение. Питомец не обязан постоянно хотеть контакта с человеком. Не стоит в таких случаях ему навязываться. Лучше всего, встречая кошку, просто медленно протянуть ей навстречу руку. Если кошка расположена к общению, она подойдёт поближе и обнюхает руку. Тогда можно уже погладить животное.
То, что кошке сначала нужно обнюхать человека, неудивительно: запахи имеют огромное значение для животных. Здороваясь друг с другом, кошки тоже обязательно нюхают друг друга и таким образом определяют своего или чужого.
Трутся о ноги или другие части тела хозяина кошки также по причине запаха. Они оставляют специальные отметки, которые в дальнейшем улавливают с помощью обоняния. По ним кошки в первую очередь узнают людей, отмеченных их доверием.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.