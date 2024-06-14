Ветеринары рассказали о главной летней опасности для кошек и о том, как её избежать

Лето — не самый благоприятный период для кошек, живущих в квартирах

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лето — это время раздолья для кошек. Можно резвиться в травке, лазить по деревьям, гулять с ночи до рассвета, но для кошек, живущих в квартирах, есть и серьёзная опасность, о которой предупредил ветеринар Иван Кришвалов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Летом городские жители начинают открывать настежь окна. Естественно, любопытному питомцу хочется посмотреть, что делается внизу, а это чревато падениями. Кошки умеют мягко приземляться на лапах, поэтому могут спрыгивать с достаточно большой высоты и оставаться невредимыми, но всё же есть разница между прыжком со шкафа на пол и падением с десятого этажа. Нередко после таких несчастных случаев кошки умирают.

"Даже если ваша кошка десять лет не подходила к окну, на одиннадцатый год она может подойти и упасть", — написал Кришвалов в своём телеграм-канале.

Он добавил, что хозяева, которые думают, что могут обезопасить питомца с помощью москитной сетки, ошибаются: такую сетку кошка расцарапает в два счёта. Гораздо полезнее завести металлическую решётку "антикошка" с крупными ячейками. Единственное, что сможет сделать кошка, — это просунуть лапу или кончик носа в ячейку. Такая решётка точно выдержит кошачьи когти и останется целой, как и само животное.