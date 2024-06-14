Ветеринары рассказали о главной летней опасности для кошек и о том, как её избежать

Лето — это время раздолья для кошек. Можно резвиться в травке, лазить по деревьям, гулять с ночи до рассвета, но для кошек, живущих в квартирах, есть и серьёзная опасность, о которой предупредил ветеринар Иван Кришвалов.
Летом городские жители начинают открывать настежь окна. Естественно, любопытному питомцу хочется посмотреть, что делается внизу, а это чревато падениями. Кошки умеют мягко приземляться на лапах, поэтому могут спрыгивать с достаточно большой высоты и оставаться невредимыми, но всё же есть разница между прыжком со шкафа на пол и падением с десятого этажа. Нередко после таких несчастных случаев кошки умирают.
"Даже если ваша кошка десять лет не подходила к окну, на одиннадцатый год она может подойти и упасть", — написал Кришвалов в своём телеграм-канале.
Он добавил, что хозяева, которые думают, что могут обезопасить питомца с помощью москитной сетки, ошибаются: такую сетку кошка расцарапает в два счёта. Гораздо полезнее завести металлическую решётку "антикошка" с крупными ячейками. Единственное, что сможет сделать кошка, — это просунуть лапу или кончик носа в ячейку. Такая решётка точно выдержит кошачьи когти и останется целой, как и само животное.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.