Дело не только в красоте: 5 причин, почему стоит завести хаски

Хаски — неприхотливые собаки с покладистым характером

Хаски — необыкновенная порода собак. Их внешность благородна и изысканна, они напоминают волков, а в их голубые глаза, похожие на океанские воды, можно смотреть до бесконечности, однако такую собаку стоит завести не только потому, что она невероятно красивая.

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1. Мягкий характер

Хаски — очень покладистые собаки, а ещё они легко поддаются дрессировке. Они не проявляют агрессию ни по отношению к людям, ни по отношению к другим животным, с которыми живут в квартире. Про хаски можно сказать, что они умеют находить язык абсолютно со всеми.

2. Неприхотливость в еде

Хаски неприхотливы в еде. Им достаточно сухого корма и воды, и при этом их организм будет получать все необходимые вещества, однако стоит с самого начала определиться, чем кормить собаку: сухим или натуральным кормом. Смешивать эти два вида пищи не рекомендуется, лучше выбрать что-то одно и этому следовать на протяжении всей жизни собаки.

3. Отсутствие запаха

Шерсть хаски не пахнет, поэтому восприимчивые к запахам люди, которым неприятен специфический собачий запах, могут не переживать: с хаски такой проблемы точно не возникнет.

4. Приспособленность к жизни в квартире

Хаски нравится жить в квартире, особенно в большой семье. Это стайное животное, и даже людей они воспринимают как часть своей стаи. К тому же, если хозяин будет гулять с хаски как минимум два раза в день, давая собаке возможность выплеснуть накопившуюся энергию, она будет очень спокойно вести себя в доме и не учинит разгром.

5. Природная чистота

Хаски не нужно часто купать, потому что их шерсть самоочищается. Единственная банная процедура, которую нужно совершать ежедневно, — это мытьё лап. Полностью мыть собаку достаточно раз в год, в остальное время она будет с этим справляться сама.