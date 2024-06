Два главных критерия, по которым кошка выбирает место для сна

Коты — настоящие рекордсмены по количеству часов, которые они проводят во сне. Если человек в среднем спит по 7 часов, то для кошки этого времени недостаточно, чтобы выспаться. Сородичи львов и тигров спят по 12—14 часов в сутки.

Фото: flickr.com by Craig Howell is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic