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Два главных критерия, по которым кошка выбирает место для сна

Кошки никогда не будут спать где попало

Зоосфера

Коты — настоящие рекордсмены по количеству часов, которые они проводят во сне. Если человек в среднем спит по 7 часов, то для кошки этого времени недостаточно, чтобы выспаться. Сородичи львов и тигров спят по 12—14 часов в сутки.

Кошки никогда не будут спать где попало
Фото: flickr.com by Craig Howell is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это может показаться странным, ведь кошки много времени проводят в бодрствовании и отнюдь не кажутся такими уж лежебоками, но дело в том, что сон у кошек "порционный": они спят немного, но часто. Например, уставшая кошка может уснуть и проснуться уже через 15 минут готовой к новым приключениям.

Иногда места, которые питомцы выбирают для сна, могут удивить своей оригинальностью. Кажется, что только шутник, фантазёр или йог может заснуть в цветочном горшке или на книжной полке, но у кошек есть свои причины выбирать именно такие места.

Кошки действительно в какой-то степени йоги: они очень гибкие и им не составляет труда принять почти любую позу. Куда важнее для кошек, чтобы место, где они будут спать, было тёплым и безопасным. Именно тепло и привлекает кошек к батарее, включённому ноутбуку или к спящему под одеялом хозяину, однако, каким бы согревающим он ни был, кошка ни за что не будет спать рядом с ним, если у него к ней прохладное отношение.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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