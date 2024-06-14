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Секрет спокойного кота: почему ругань не работает и что делать вместо этого

Почему кошек нельзя воспитывать криками и руганью: 3 причины

1:26
Зоосфера » Кошки

Кошка сделала что-то не так? Например, проигнорировала лоток, поцарапала мебель или разбила вашу любимую вазу?

Почему кошек нельзя воспитывать криками и руганью: 3 причины
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Понятно, что в таких ситуациях хочется её отругать.

Но постарайтесь удержаться от криков. Они не помогут вам перевоспитать вашего пушистого друга. Наоборот, вы можете добиться обратного эффекта. Животное может начать вас бояться и вести себя ещё хуже.

Давайте разберёмся, почему крики и ругань неэффективны в воспитании кошки.

Кошка не понимает человеческую речь

Не пытайтесь объяснить кошке её проступок словами. Она всё равно ничего не поймёт.

Кошка неправильно воспринимает причину крика хозяина

Если вы думаете, что ваш громкий голос заставит кота осознать свою вину, вы ошибаетесь.

Кошка не видит связи между своим поведением и вашими криками. Она просто обижается, так как не понимает, за что на неё кричат.

Громкие звуки пугают кошку

Самое важное: кошки испытывают стресс от громких звуков.

Крикнув на кота, вы только напугаете его, не объяснив при этом, что он сделал не так. Кошка не будет хорошо относиться к хозяину, который часто на неё кричит.

Как же заставить питомца вести себя хорошо? Ответ прост: говорите спокойно и подкрепляйте положительные поступки кошки вкусностями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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