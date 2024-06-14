Проснулись от пристального взгляда кота? Вот почему это происходит: есть 4 причины

Почему кошка пристально смотрит на спящего хозяина: 4 возможные причины

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Бывает, что, проснувшись, хозяин замечает, как питомец стоит рядом и пристально смотрит ему в лицо.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему кошки так интересуются спящими людьми? Вот несколько возможных причин.

Кошка "изучает" человека

Такое поведение может проявляться у недавно появившегося в доме кота.

Питомец ещё не успел как следует познакомиться с людьми, с которыми теперь живёт.

Ночь — идеальное время для "изучения" и "осмотра". Ведь хозяин неподвижен, а кот, активный именно в тёмное время суток, бодрствует.

Кошка беспокоится о хозяине

Кошка может начать беспокоиться, если у спящего хозяина изменилось дыхание.

Например, если человек начал храпеть, животному, скорее всего, захочется проверить, что происходит и не стало ли хозяину плохо.

Кошка чувствует, что хозяин просыпается

Когда вы переходите на завершающую фазу сна, кот может считать, что вы вот-вот проснётесь.

Питомец не видит ничего страшного в том, чтобы начать пристально смотреть на вас и просить еду.

Человек проснулся позже обычного

Кошки, привыкшие к определённому режиму, сильно раздражаются, когда их распорядок нарушается.

Если человек проснулся позже обычного, кот обязательно подойдёт и напомнит об этом, будь то из-за не сработавшего будильника или из-за того, что это выходной и не нужно вставать рано.