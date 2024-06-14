Не путайте дрессировку и воспитание щенка: вот в чем разница

Дрессировать или воспитывать: какой подход применять к питомцу

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые владельцы питомцев не всегда различают дрессировку и воспитание щенка.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важно понимать, что эти процессы имеют разные цели: дрессировка предназначена для обучения выполнения команд, а воспитание корректирует поведение. В процессе дрессировки собака механически заучивает команды или определённые действия, связанные с произнесённым словом. Хорошо дрессированная собака способна выполнять команды.

Можно ли обойтись без воспитания при дрессировке?

Можно научить собаку множеству команд, но при этом она всё равно может оставаться невоспитанной. Поведенческие навыки формируются именно в процессе воспитания, и он обязательно должен дополнять дрессировку.

Важно понимать, что собака не должна слишком отрываться от своей природы — в конце концов, это животное с набором инстинктов.

Цель воспитания — сформировать уважительное отношение к хозяину и окружающим. Собака учится не лаять, не тянуть за поводок и не огрызаться на других собак.