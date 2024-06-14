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Сахар вреден для кошек, но этими сладостями можно спокойно угощать своего мурлыку

Некоторые сладости безопасны для кошачьего организма

1:41
Зоосфера

Сахар крайне вреден для кошачьего организма. Любимые лакомства людей — конфеты, пирожные, торты, вафли и прочее — могут привести к серьёзным неприятностям для мурлыки: от употребления сладостей он рискует заболеть гастритом, колитом, сахарным диабетом, циститом, и это далеко не полный список заболеваний.

Некоторые сладости безопасны для кошачьего организма
Фото: commons.wikimedia.org by Saving Public Ryan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

К счастью, кошки не нуждаются в сладостях, они прекрасно обходятся и без них, но если очень хочется покормить питомца чем-нибудь особенным, можно выбрать угощение среди продуктов с безопасным для них сахаром.

Из ягод и фруктов кошкам можно давать клубнику, яблоки, персики, дыню. Не факт, что пушистик захочет это отведать, но в любом случае никакого вреда не будет, даже если он вдруг проявит интерес к такой пище. Под запретом апельсины, киви и виноград: они токсичны для кошек. Это же касается любых сухофруктов. Из сладких овощей можно покормить пушистого друга тыквой, морковью и болгарским перцем. Также можно давать кошке пищу со стевией, но избегать продуктов с добавлением ксилита.

Что касается шоколада, ни в коем случае нельзя кормить кошку горьким и тёмным шоколадом: в этих видах содержится теобромин, который может привести к диарее, сердечно-сосудистым заболеваниям и судорогам у животного. Молочный шоколад не настолько опасен, но лучше обойтись и без него. Идеальный вариант — шоколад, приготовленный специально для животных. В нём нет абсолютно никаких вредных добавок, и при этом он вкусный.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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