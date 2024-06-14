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Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка

Названы породы самых спокойных кошек: ТОП-5

1:24
Зоосфера » Кошки

Не все кошки становятся спокойными по мере взросления. Многие остаются активными и игривыми. Такое поведение может не всем понравиться, поэтому перед выбором питомца стоит рассмотреть более спокойные породы.

Названы породы самых спокойных кошек: ТОП-5
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты выделяют 5 таких пород, отличающихся спокойствием, граничащим с ленью.

Регдолл

Эти кошки медлительны, не только спокойны, но и послушны. Они очень привязаны к людям, ласковы и будут постоянно следовать за хозяевами.

Британская короткошерстная

Эти кошки известны своей независимостью. С возрастом они приобретают аристократические манеры, оставаясь спокойными и неприхотливыми.

Шотландская вислоухая

Эти кошки не требуют много развлечений, но нуждаются в внимании и уходе. Они также привязаны к своим хозяевам.

Персидская кошка

Персидские кошки стараются не беспокоить по пустякам и даже мяукают тихо и робко. Их любимое занятие — наблюдение за происходящим в доме.

Экзотическая короткошерстная

Эти кошки идеально подходят для небольших квартир. Они предпочитают проводить время в тихих и уютных уголках или на руках у хозяина.

Но важно помнить, что у каждого животного есть свой уникальный характер и темперамент.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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