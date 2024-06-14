Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка

Не все кошки становятся спокойными по мере взросления. Многие остаются активными и игривыми. Такое поведение может не всем понравиться, поэтому перед выбором питомца стоит рассмотреть более спокойные породы.
Эксперты выделяют 5 таких пород, отличающихся спокойствием, граничащим с ленью.
Регдолл
Эти кошки медлительны, не только спокойны, но и послушны. Они очень привязаны к людям, ласковы и будут постоянно следовать за хозяевами.
Британская короткошерстная
Эти кошки известны своей независимостью. С возрастом они приобретают аристократические манеры, оставаясь спокойными и неприхотливыми.
Шотландская вислоухая
Эти кошки не требуют много развлечений, но нуждаются в внимании и уходе. Они также привязаны к своим хозяевам.
Персидская кошка
Персидские кошки стараются не беспокоить по пустякам и даже мяукают тихо и робко. Их любимое занятие — наблюдение за происходящим в доме.
Экзотическая короткошерстная
Эти кошки идеально подходят для небольших квартир. Они предпочитают проводить время в тихих и уютных уголках или на руках у хозяина.
Но важно помнить, что у каждого животного есть свой уникальный характер и темперамент.
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