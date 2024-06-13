Стоит ли обязательно перевозить кошку в переноске?

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как правило, кошку полагается перевозить в переноске.

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Переноска помогает предотвратить побег животного во время поездки, а также защищает его от возможных травм и стресса. Кроме того, она может потребоваться для соблюдения правил перевозки животных в общественном транспорте или на самолёте.

Однако, если вы планируете короткую поездку на личном автомобиле и уверены, что кошка не будет пытаться сбежать или создавать проблемы, то можно попробовать обойтись без переноски. Но это всегда связано с определёнными рисками, и лучше заранее оценить ситуацию и принять решение, которое обеспечит максимальную безопасность для всех участников поездки.

В любом случае, перед тем как перевозить кошку, убедитесь, что она чувствует себя комфортно в переноске и привыкла к ней. Если животное испытывает стресс или пытается выбраться из переноски, возможно, стоит выбрать другую модель или предоставить кошке больше времени для адаптации.

Однако если кошка нервничает и не желает транспортироваться в переноске, а расстояние не слишком велико, то допускается использовать шлейку.

Например, кот автора статьи, серый британец Маркиз вообще никогда не помещался в переноску, при поездках в машине к ветеринару всегда его прикрепляли к шлейке. Если же поездка была в деревню, то есть место знакомое для кота и не вызывающее у него протеста, то он спокойно ехал в машине даже без шлейки.