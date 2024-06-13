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Стоит ли обязательно перевозить кошку в переноске?

1:32
Зоосфера » Кошки

Как правило, кошку полагается перевозить в переноске. 

Стоит ли обязательно перевозить кошку в переноске?
Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Переноска помогает предотвратить побег животного во время поездки, а также защищает его от возможных травм и стресса. Кроме того, она может потребоваться для соблюдения правил перевозки животных в общественном транспорте или на самолёте.

Однако, если вы планируете короткую поездку на личном автомобиле и уверены, что кошка не будет пытаться сбежать или создавать проблемы, то можно попробовать обойтись без переноски. Но это всегда связано с определёнными рисками, и лучше заранее оценить ситуацию и принять решение, которое обеспечит максимальную безопасность для всех участников поездки.

В любом случае, перед тем как перевозить кошку, убедитесь, что она чувствует себя комфортно в переноске и привыкла к ней. Если животное испытывает стресс или пытается выбраться из переноски, возможно, стоит выбрать другую модель или предоставить кошке больше времени для адаптации.

Однако если кошка нервничает и не желает транспортироваться в переноске, а расстояние не слишком велико, то допускается использовать шлейку. 

Например, кот автора статьи, серый британец Маркиз вообще никогда не помещался в переноску, при поездках в машине к ветеринару всегда его прикрепляли к шлейке. Если же поездка была в деревню, то есть место знакомое для кота и не вызывающее у него протеста, то он спокойно ехал в машине даже без шлейки. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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