Кобели не такие уж непослушные: развенчиваем популярные заблуждения

Правда ли, что характер собаки зависит от пола

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Есть мнение, что тем, кто хочет завести спокойную собаку, не следует выбирать кобелей.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Считается, что они менее послушны и хуже поддаются дрессировке и обучению. Однако это популярное заблуждение.

Будущим владельцам собак следует понимать, что каждая собака уникальна, и ориентироваться только на пол питомца может привести к разочарованию, пишет РИАМО со ссылкой на главу Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Вместо этого важно игнорировать пол собаки и сосредоточиться на изучении особенностей породы, характера и темперамента. К тому же, щенки из одного помета могут значительно различаться по характеру.

Вполне возможно, что кобель окажется спокойным. Выбрав "девочку" по совету других, владелец может столкнуться с её гиперактивностью, которую не заметил вовремя.

В таких случаях справиться с собакой сможет только опытный специалист.