Кобели не такие уж непослушные: развенчиваем популярные заблуждения

Есть мнение, что тем, кто хочет завести спокойную собаку, не следует выбирать кобелей.
Считается, что они менее послушны и хуже поддаются дрессировке и обучению. Однако это популярное заблуждение.
Будущим владельцам собак следует понимать, что каждая собака уникальна, и ориентироваться только на пол питомца может привести к разочарованию, пишет РИАМО со ссылкой на главу Российской кинологической федерации Владимира Голубева.
Вместо этого важно игнорировать пол собаки и сосредоточиться на изучении особенностей породы, характера и темперамента. К тому же, щенки из одного помета могут значительно различаться по характеру.
Вполне возможно, что кобель окажется спокойным. Выбрав "девочку" по совету других, владелец может столкнуться с её гиперактивностью, которую не заметил вовремя.
В таких случаях справиться с собакой сможет только опытный специалист.
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