В Бразилии корову продали по цене автомобиля премиум-класса

На аукционе в Бразилии была продана самая дорогая корова в мире. Её зовут Виатина-19, она принадлежит к породе Нелор. За неё покупатель заплатил 4,3 миллиона долларов.

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Теперь корова Виатина находится на одной из бразильских ферм, где будут разводить крупный рогатый скот. Специалисты планируют использовать её для увеличения поголовья скота в стране.

Коровы породы Нелор относятся к мясным. Они отличаются хорошей выносливостью и устойчивостью к жаре. Кроме того, они радуют фермеров хорошим привесом даже на низкокачественных кормах. Среднесуточный привес может достигать 1,3 килограмма. Толстая шкура защищает этих животных от укусов насекомых.

Порода Нелор была завезена на территорию Бразилии в 1960-х годах прошлого века. До этого её разводили в Индии. В России такие коровы не встречаются.