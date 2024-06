В Бразилии корову продали по цене автомобиля премиум-класса

На аукционе в Бразилии была продана самая дорогая корова в мире. Её зовут Виатина-19, она принадлежит к породе Нелор. За неё покупатель заплатил 4,3 миллиона долларов.

Фото: Openverse by mindfrieze is licensed under CC BY-SA 2.0