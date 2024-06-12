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Эти кошки обожают людей! Топ-5 самых человеколюбивых пород

Топ-5 пород кошек, которые обожают людей

1:38
Зоосфера » Кошки

Когда речь идёт о домашних питомцах, кошки часто оказываются на втором плане по сравнению с собаками, когда дело касается привязанности и любви к людям.

Топ-5 пород кошек, которые обожают людей
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, существуют породы кошек, которые просто обожают своих владельцев. Давайте познакомимся с пятеркой самых человеколюбивых пород кошек.

Рэгдолл — настоящая находка для тех, кто ищет кошку, обожающую объятия и внимание. Рэгдоллы буквально расслабляются в руках человека, позволяя себя гладить и обнимать. Они следуют за своими владельцами по дому и всегда рады провести время вместе.

Сиамские кошки известны своей общительностью и привязанностью к людям. Эти кошки любят внимание и охотно принимают участие во всех домашних делах, следуя за хозяевами по пятам.

Бирманские кошки — ласковые и дружелюбные создания, которые обожают проводить время с людьми. Они часто выбирают одного человека в доме, которому дарят всю свою любовь и преданность.

Несмотря на свои внушительные размеры, мейн-куны известны как "нежные гиганты". Эти кошки очень социальны и привязаны к своим семьям. Они любят быть рядом с людьми, участвовать в их делах и даже "разговаривать" с ними, издавая характерные мурлыкающие звуки.

Абиссинцы — активные и любознательные кошки, которые обожают взаимодействие с людьми. Они очень умны и любят участвовать во всех семейных делах. Абиссинские кошки быстро привязываются к своим владельцам и часто следуют за ними по дому, наслаждаясь их обществом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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